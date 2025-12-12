A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes

Dos hombres se enfrentaron a puños y solo la intervención de terceros evitó que la situación fuera peor, mientras la comunidad cuestiona la seguridad en la zona.

Municipios12/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

guemes

Vecinos de General Güemes registraron en la madrugada de este viernes un nuevo episodio de violencia en pleno centro de la ciudad, a pocas cuadras de la comisaría local. El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a dos hombres enfrentándose a golpes frente a transeúntes sorprendidos por la situación.

En las imágenes se puede ver cómo la pelea, iniciada de pie, continuó en el suelo hasta que dos personas intervinieron para intentar mediar y separar a los protagonistas.

El hecho ocurrió en la plaza Gertrudis Medeiros, un espacio público habitual de encuentro para los vecinos, lo que generó preocupación sobre la seguridad en la zona y la rapidez de la respuesta policial. 

Los vecinos expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial en la zona, para evitar que episodios de este tipo se repitan y se transformen en un riesgo real para la comunidad.

