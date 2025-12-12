A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes

Vecinos de General Güemes registraron en la madrugada de este viernes un nuevo episodio de violencia en pleno centro de la ciudad, a pocas cuadras de la comisaría local. El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a dos hombres enfrentándose a golpes frente a transeúntes sorprendidos por la situación.

En las imágenes se puede ver cómo la pelea, iniciada de pie, continuó en el suelo hasta que dos personas intervinieron para intentar mediar y separar a los protagonistas.

El hecho ocurrió en la plaza Gertrudis Medeiros, un espacio público habitual de encuentro para los vecinos, lo que generó preocupación sobre la seguridad en la zona y la rapidez de la respuesta policial.

Los vecinos expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial en la zona, para evitar que episodios de este tipo se repitan y se transformen en un riesgo real para la comunidad.