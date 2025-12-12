Estará disponible el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Accidente en Ruta 50: Un auto perdió el control y terminó en la maleza
Un Ford Fiesta se salió de la calzada al intentar esquivar un bache. Bomberos voluntarios y SAMEC Orán asistieron a los ocupantes y aseguraron la zona.Municipios12/12/2025Agustina Tolaba
Esta jueves por la mañana, alrededor de las 06:50, un vecino alertó a los Bomberos Voluntarios de Orán sobre un accidente de tránsito en el km 38 de la Ruta Nacional 50, donde un automóvil Ford Fiesta con patente LPQ-490 se encontraba con ocupantes en su interior.
Al llegar al lugar, la primera dotación constató que el vehículo, conducido por un hombre de 29 años acompañado de su suegra, ambos de Perico (Jujuy), había salido de la calzada. Según el conductor, intentó esquivar un bache, perdió el control del rodado, se cruzó de carril e ingresó a la cortina de monte ubicada detrás de la banquina.
Según informó Ciudad Online, ambos ocupantes pudieron salir por sus propios medios y resultaron con golpes leves, siendo atendidos por personal del SAMEC.
Los bomberos realizaron tareas de seguridad, como el corte de energía y extracción de la batería debido a la presencia de combustible, y despejaron la maleza y árboles pequeños para facilitar el acceso al lugar. El vehículo y la zona quedaron asegurados sin mayores incidentes.
Habrá tres eventos especiales para que las familias disfruten de muestras artísticas y acompañen el trabajo realizado durante todo el año. Las actividades inician hoy en El Tunal.
El Hospital Dr. Francisco Herrera realizará test rápidos y confidenciales en la cancha Las Tuscas, de 9 a 15 horas, en el marco del Mes de la Lucha contra el VIH.
A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes
Dos hombres se enfrentaron a puños y solo la intervención de terceros evitó que la situación fuera peor, mientras la comunidad cuestiona la seguridad en la zona.
Inseguridad vial: motociclistas realizan maniobras peligrosas en Rosario de la FronteraMunicipios12/12/2025
El registro de un vecino generó debate y reclamos por más controles preventivos en la zona.
El arma, con seis cartuchos, fue detectada durante un control vehicular en la ruta nacional 34 y la provincial 54; el hombre quedó demorado por portación ilegal.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.