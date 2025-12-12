Accidente en Ruta 50: Un auto perdió el control y terminó en la maleza

Esta jueves por la mañana, alrededor de las 06:50, un vecino alertó a los Bomberos Voluntarios de Orán sobre un accidente de tránsito en el km 38 de la Ruta Nacional 50, donde un automóvil Ford Fiesta con patente LPQ-490 se encontraba con ocupantes en su interior.

Al llegar al lugar, la primera dotación constató que el vehículo, conducido por un hombre de 29 años acompañado de su suegra, ambos de Perico (Jujuy), había salido de la calzada. Según el conductor, intentó esquivar un bache, perdió el control del rodado, se cruzó de carril e ingresó a la cortina de monte ubicada detrás de la banquina.

Según informó Ciudad Online, ambos ocupantes pudieron salir por sus propios medios y resultaron con golpes leves, siendo atendidos por personal del SAMEC.

Los bomberos realizaron tareas de seguridad, como el corte de energía y extracción de la batería debido a la presencia de combustible, y despejaron la maleza y árboles pequeños para facilitar el acceso al lugar. El vehículo y la zona quedaron asegurados sin mayores incidentes.