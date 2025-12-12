Estará disponible el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Comienza el cierre anual de los Talleres Municipales 2025 en El Galpón
Habrá tres eventos especiales para que las familias disfruten de muestras artísticas y acompañen el trabajo realizado durante todo el año. Las actividades inician hoy en El Tunal.Municipios12/12/2025
Diciembre se vive a pleno en El Galpón, la Municipalidad ha organizado una serie de eventos de cierre de sus Talleres Municipales 2025, invitando a los vecinos a participar en tres noches especiales que exhibirán el esfuerzo, la creatividad y el aprendizaje desarrollado durante todo el año.
Los encuentros están pensados como una celebración familiar, un espacio de reencuentro y una muestra del talento local que floreció en los distintos talleres. La intención es que la comunidad pueda acompañar a los talleristas y disfrutar de presentaciones artísticas en esta época marcada por el espíritu navideño.
El cronograma de actividades cubre las principales localidades del municipio. El primer encuentro se realizará este 12 de diciembre, en El Tunal, a partir de las 20:00 horas en el Predio de la Capilla.
La celebración continuará el lunes 15 de diciembre en El Galpón, con un evento previsto a las 21:00 horas en el Salón Cultural.
Finalmente, el ciclo de cierres concluirá el viernes 26 de diciembre en Los Rosales, donde el encuentro comenzará a las 20:00 horas en el Playón Deportivo.
Con información de El bueno y el malo
El Hospital Dr. Francisco Herrera realizará test rápidos y confidenciales en la cancha Las Tuscas, de 9 a 15 horas, en el marco del Mes de la Lucha contra el VIH.
A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes
Dos hombres se enfrentaron a puños y solo la intervención de terceros evitó que la situación fuera peor, mientras la comunidad cuestiona la seguridad en la zona.
Inseguridad vial: motociclistas realizan maniobras peligrosas en Rosario de la FronteraMunicipios12/12/2025
El registro de un vecino generó debate y reclamos por más controles preventivos en la zona.
Accidente en Ruta 50: Un auto perdió el control y terminó en la maleza
Un Ford Fiesta se salió de la calzada al intentar esquivar un bache. Bomberos voluntarios y SAMEC Orán asistieron a los ocupantes y aseguraron la zona.
El arma, con seis cartuchos, fue detectada durante un control vehicular en la ruta nacional 34 y la provincial 54; el hombre quedó demorado por portación ilegal.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.