Comienza el cierre anual de los Talleres Municipales 2025 en El Galpón

Diciembre se vive a pleno en El Galpón, la Municipalidad ha organizado una serie de eventos de cierre de sus Talleres Municipales 2025, invitando a los vecinos a participar en tres noches especiales que exhibirán el esfuerzo, la creatividad y el aprendizaje desarrollado durante todo el año.

Los encuentros están pensados como una celebración familiar, un espacio de reencuentro y una muestra del talento local que floreció en los distintos talleres. La intención es que la comunidad pueda acompañar a los talleristas y disfrutar de presentaciones artísticas en esta época marcada por el espíritu navideño.

El cronograma de actividades cubre las principales localidades del municipio. El primer encuentro se realizará este 12 de diciembre, en El Tunal, a partir de las 20:00 horas en el Predio de la Capilla.

La celebración continuará el lunes 15 de diciembre en El Galpón, con un evento previsto a las 21:00 horas en el Salón Cultural.

Finalmente, el ciclo de cierres concluirá el viernes 26 de diciembre en Los Rosales, donde el encuentro comenzará a las 20:00 horas en el Playón Deportivo.

Con información de El bueno y el malo