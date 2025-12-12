Testeos gratuitos de VIH en Campo Quijano: jornada abierta a la comunidad

En el marco del Mes de la Lucha contra el VIH, el Hospital Dr. Francisco Herrera, en Campo Quijano, llevará a cabo una jornada de concientización, prevención y testeos rápidos totalmente gratuitos y confidenciales.

El evento se realizará en la cancha Las Tuscas, de 9:00 a 15:00 horas, y contará con profesionales del hospital que brindarán asesoramiento y realizarán los test de manera segura.

Los organizadores destacaron la importancia de la actividad: “Cuidarte es fundamental. Informate, prevení y hacete el test”, instaron a la comunidad a participar.