Testeos gratuitos de VIH en Campo Quijano: jornada abierta a la comunidad

El Hospital Dr. Francisco Herrera realizará test rápidos y confidenciales en la cancha Las Tuscas, de 9 a 15 horas, en el marco del Mes de la Lucha contra el VIH.

Municipios12/12/2025

En el marco del Mes de la Lucha contra el VIH, el Hospital Dr. Francisco Herrera, en Campo Quijano, llevará a cabo una jornada de concientización, prevención y testeos rápidos totalmente gratuitos y confidenciales.

El evento se realizará en la cancha Las Tuscas, de 9:00 a 15:00 horas, y contará con profesionales del hospital que brindarán asesoramiento y realizarán los test de manera segura.

Los organizadores destacaron la importancia de la actividad: “Cuidarte es fundamental. Informate, prevení y hacete el test”, instaron a la comunidad a participar.

