Incautaron caballos sueltos en Orán

La intervención se realizó este jueves al mediodía. Se lavaron actuaciones contravencionales. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

Efectivos de la División Caballería de Orán, incautaron dos caballos sueltos en la vía pública y representaban un riesgo para la seguridad de las personas.

Fue en el marco de un patrullaje preventivo en barrio El Cedral. Los animales fueron trasladados para resguardo a la base de Caballería.

Intervino la Fiscalía Penal 3.