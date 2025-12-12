Inseguridad vial: motociclistas realizan maniobras peligrosas en Rosario de la Frontera

Un video compartido por un vecino de Rosario de la Frontera encendió nuevamente la preocupación por la seguridad vial en el camino hacia Las Termas. En las imágenes, se observan varios motociclistas circulando a gran velocidad y realizando maniobras riesgosas.

Según relató el autor del video en Expresión del Sur, uno de los motociclistas “casi chocó a una persona en bicicleta”, mientras otros pasaban “planchados” sobre las motos, sin respetar normas de tránsito ni considerar a otros usuarios de la vía.

La publicación generó un fuerte debate entre los vecinos, quienes aseguraron que este tipo de situaciones se repite a diario y pidieron mayor presencia de autoridades y controles preventivos para evitar accidentes.