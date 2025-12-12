Mangione realizó una recorrida sorpresa por el Hospital del Carmen en Metán

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, realizó en las últimas horas una visita sin previo aviso a distintos hospitales del sur provincial, incluyendo la ciudad de San José de Metán, donde ingresó directamente al Hospital del Carmen para supervisar su funcionamiento general.

Según explicó el gerente sanitario del nosocomio, Dr. José “Coty” Leavy, la llegada del ministro no tomó desprevenido al equipo, aunque sí se trató de una visita inesperada.

“Fue una llegada inesperada, pero sabíamos que estaba recorriendo distintos hospitales de la provincia y que podía aparecer en cualquier momento. No nos llama la atención y nos parece fantástico que venga cuando él pueda y necesite venir a ver cómo está funcionando”, indicó.



Según detalló Otra Mirada, Mangione ingresó por la guardia, donde consultó a los pacientes sobre la atención recibida y dialogó con el personal que se encontraba en servicio. Posteriormente fue recibido por Leavy, con quien inició un recorrido interno, al que luego se sumó el gerente general, Dr. Pedro Samsón.

Durante la visita, ambos directivos informaron al ministro sobre las necesidades más urgentes del hospital, entre las que se encuentran:

Una lámpara cialítica del quirófano fuera de funcionamiento.

El aire acondicionado de pediatría, aún en garantía, que sigue sin servicio.

“El ministro ya está al tanto. Nosotros hicimos los reclamos y ahora él va a dar un empujón para que se apuren y vengan a arreglarlo”, aseguró Leavy.

Mangione recorrió distintos servicios, incluidos terapia intensiva, pediatría, clínica médica y la cocina, verificando el funcionamiento de la guardia y el cumplimiento del personal médico.

“Gracias a Dios encontró el hospital como corresponde; limpio, ordenado y funcionando”, afirmó el gerente sanitario.

La reunión posterior permitió repasar otros temas pendientes, como gestiones vinculadas a obras sociales y cuestiones administrativas, en las que el ministro se comprometió a colaborar.