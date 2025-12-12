Estará disponible el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre en el hospital Joaquín Corbalán, donde se realizarán mamografías, estudios ginecológicos y vacunación.
Mangione realizó una recorrida sorpresa por el Hospital del Carmen en Metán
La recorrida del ministro incluyó guardia, terapia intensiva, pediatría y clínica médica, y permitió coordinar soluciones para obras y gestiones pendientes en el establecimiento.Municipios12/12/2025
El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, realizó en las últimas horas una visita sin previo aviso a distintos hospitales del sur provincial, incluyendo la ciudad de San José de Metán, donde ingresó directamente al Hospital del Carmen para supervisar su funcionamiento general.
Según explicó el gerente sanitario del nosocomio, Dr. José “Coty” Leavy, la llegada del ministro no tomó desprevenido al equipo, aunque sí se trató de una visita inesperada.
“Fue una llegada inesperada, pero sabíamos que estaba recorriendo distintos hospitales de la provincia y que podía aparecer en cualquier momento. No nos llama la atención y nos parece fantástico que venga cuando él pueda y necesite venir a ver cómo está funcionando”, indicó.
Según detalló Otra Mirada, Mangione ingresó por la guardia, donde consultó a los pacientes sobre la atención recibida y dialogó con el personal que se encontraba en servicio. Posteriormente fue recibido por Leavy, con quien inició un recorrido interno, al que luego se sumó el gerente general, Dr. Pedro Samsón.
Durante la visita, ambos directivos informaron al ministro sobre las necesidades más urgentes del hospital, entre las que se encuentran:
- Una lámpara cialítica del quirófano fuera de funcionamiento.
- El aire acondicionado de pediatría, aún en garantía, que sigue sin servicio.
“El ministro ya está al tanto. Nosotros hicimos los reclamos y ahora él va a dar un empujón para que se apuren y vengan a arreglarlo”, aseguró Leavy.
Mangione recorrió distintos servicios, incluidos terapia intensiva, pediatría, clínica médica y la cocina, verificando el funcionamiento de la guardia y el cumplimiento del personal médico.
“Gracias a Dios encontró el hospital como corresponde; limpio, ordenado y funcionando”, afirmó el gerente sanitario.
La reunión posterior permitió repasar otros temas pendientes, como gestiones vinculadas a obras sociales y cuestiones administrativas, en las que el ministro se comprometió a colaborar.
Habrá tres eventos especiales para que las familias disfruten de muestras artísticas y acompañen el trabajo realizado durante todo el año. Las actividades inician hoy en El Tunal.
El Hospital Dr. Francisco Herrera realizará test rápidos y confidenciales en la cancha Las Tuscas, de 9 a 15 horas, en el marco del Mes de la Lucha contra el VIH.
A metros de la comisaría, dos hombres se pelearon en Güemes
Dos hombres se enfrentaron a puños y solo la intervención de terceros evitó que la situación fuera peor, mientras la comunidad cuestiona la seguridad en la zona.
Inseguridad vial: motociclistas realizan maniobras peligrosas en Rosario de la FronteraMunicipios12/12/2025
El registro de un vecino generó debate y reclamos por más controles preventivos en la zona.
Accidente en Ruta 50: Un auto perdió el control y terminó en la maleza
Un Ford Fiesta se salió de la calzada al intentar esquivar un bache. Bomberos voluntarios y SAMEC Orán asistieron a los ocupantes y aseguraron la zona.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.