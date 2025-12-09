Descontrol en el precio de los alimentos

Dólar planchado artificialmente por el respaldo de Estados Unidos, invasión de importados, salarios a la baja y recesión. Este escenario en el que se para el gobierno de Javier Milei debería redundar en precios bajos o, al menos, estables. Pero la foto es diferente: en todo el año, la inflación no bajó y, en los últimos tres meses, la dinámica de precios de alimentos se desbocó. Esto, según denuncian los supermercados grandes y los barriales, se vio con más énfasis en las últimas 4 semanas, con remarcaciones que superan el 1 por ciento mensual en promedio, con picos de aumento del 8 por ciento en algunos productos. El problema, además, es que como el rubro Alimentos es el que más pesa en el IPC del INDEC, todos miran con lupa el dato de inflación de noviembre, que el organismo dará a conocer este jueves 11.

la situación que plantean los fabricantes es que como las ventas están caídas y no pueden generar rentabilidad vía volumen vendido, lo están haciendo vía precios, dado que los costos fijos de la producción (sobre todo tarifas y combustibles) subieron y los impuestos igual. Esa situación, además de dinamitar los bolsillos y resentir aún más un consumo que no sale del pozo, tira por la borda la teoría de Milei sobre la inflación: con emisión baja y las condiciones antes mencionadas, los precios siguen subiendo.

En el período de mayor suba de precios de alimentos, además, se vio el mayor ingreso de importados producto de la apertura irrestricta. Allí cayó otro argumento que el gobierno esgrime: las importaciones no ayudaron en nada a darles a los consumidores mejores precios de los productos locales. Lo que resta ver es cómo eso pega en el IPC, dado que alimentos explica buena parte del número general de inflación, con carne ponderando alto dentro de ese ítem.

Los números

Entre los grandes supermercados, en la primera semana de diciembre, se registraron subas promedio del 0,7 por ciento, con más alzas en bebidas y alimentos de góndola. Los que venden carne aseguran, además, que hubo alzas de hasta el 35 por ciento en menos de un mes. Los carniceros consultados por este diario no descartaron que en diciembre haya otro incremento del 10 por ciento.

Las subas, en el caso de los barrios, tienen a las grandes marcas al tope de las remarcaciones. Coca Cola subió 5 por ciento en la última semana, mismo porcentaje que la mexicana Bimbo, que tiene buena parte de la góndola de los panificados lactales. La Virginia, una firma importante de café e infusiones, pasó listas con 8 por ciento de incremento. Arcor, por su parte, aumentó un 8 por ciento en el mes. Los comercios más chicos aseguran que eso se compensó con bonificaciones que les dieron a los comercios.

Para los comerciantes chicos, la actualidad es un desafío. Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Supermercados Bonaerenses, dijo a este diario que “hoy la gente cobra el sueldo y lo primero que paga son las obligaciones. La luz, el gas y el resto de los servicios. Una vez que pagó eso, ve qué le quedó para pasar el mes”. Y agregó que “hablando con la gente, preguntándole qué porcentaje te queda luego de pagar todo, te dicen que les queda un 30 o 40 por ciento para vivir hasta fin de mes. Lo demás se le fue en lo otro. Y hay gente que hasta paga la comida en cuotas”.

Este fenómeno de que no hay dinero para consumo básico dados los altos costos fijos de las familias se percibe al mirar los datos. La consultora Economía y Energía reportó que desde que Milei es gobierno la luz subió 344 por ciento y el gas un 617 por ciento. En el mismo período, la inflación fuer cercana al 200 por ciento. También en ese período, los sueldos subieron 229 por ciento, por lo cual fueron ampliamente superados por la evolución de los costos fijos. Esto no incluye, por caso, el efecto Transporte, que subió más de 900 por ciento en la era libertaria. Tampoco el aumento de la medicina prepaga, que tienen muchos sectores.

Qué ven las consultoras

El fenómeno de la disparada del precio de los alimentos lo vienen registrando, de manera pareja, las consultoras privadas que tienen mediciones propias. Analytica, la firma de Ricardo Delgado, detectó que en la primera semana de diciembre “hubo una variación semanal de 1 por ciento en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,8 por ciento”.

Para el nivel general, agregan, “proyectamos una suba mensual del 2 por ciento durante diciembre”. Aclaran que el “mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (+6,7%) y aguas, gaseosas y jugos (+4,4%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,4%) y verduras (+0,1%)”. Además, el trabajó precisó que la Carne subió 3,9 por ciento.

LCG, en tanto, informó que la inflación de alimentos se está acelerando al 4 por ciento mensual, con precios mayoristas subiendo bastante más que los minoristas. Expresan, también, que el piso de la inflación minorista para los próximos meses no se moverá. Todo esto muestra que la inflación no se logró controlar ni aún con niveles de recesión del bolsillo muy altos.

En la misma línea, la consultora Econviews aseguró que la suba de precios en los supermercados del AMBA mostró una suba semanal del 1 por ciento en la primera semana de diciembre. La firma de Miguel Kiguel encontró aumentos del 2,2 por ciento en carnes y de 1,6 en verdulerías. Así las cosas, en las últimas 4 semanas, hay alzas acumuladas de 3,7 por ciento. En esa línea, Eco Go, la consultora de Marina Dal Pogetto, reportó un alza del 3 por ciento en Alimentos en el último mes, con un IPC general estimado en 2,5 para noviembre.

Por último, Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, espera un IPC de 2,5 por ciento para noviembre. Con subas de Regulados en 3,3 por ciento y una núcleo en 2,4 por ciento. La carne, en tanto, tuvo un incremento del 4,5 por ciento. Bebidas sin alcohol, dentro ese pelotón, aumentó 2,8 por ciento.

Página12