La inflación en CABA subió 2,4% en noviembre y volvió a acelerarse

La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Recreación y Cultura lideró las subas con un 4%. Servicios aumentó más que bienes y el índice interanual quedó en 32,6% según el IPC porteño.Economía10/12/2025
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre y el rubro servicios, alcanzó el 2,5% por encima de bienes, que alcanzó un alza de 2,3%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
Los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.
"Durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. La trayectoria interanual –i.a.– de este indicador se ubicó en 32,6% (-1,0 puntos porcentuales -p.p.- por debajo del mes previo)", sostuvo el informe.
Durante noviembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.
La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
Así, en los primeros 11 meses del año los Bienes acumularon una suba de 22,0% y los Servicios de 32,4%. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 24,3% i.a. (+0,6 p.p. respecto del mes previo), mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 38,0% i.a. (-2,3 p.p.).
Cuándo se conocerá el dato de inflación general
Este jueves 11 de noviembre, el INDEC revelará a las 16hs el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre y se espera que supere una vez más, los dos puntos.
Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.
La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.
Entre las principales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.
Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
El ministro de Economía confirmó que este miércoles se lanzará el Bonar 2029, la primera emisión en dólares en siete años, y aseguró que el objetivo es cubrir vencimientos por US$4300 millones en 2026.
El ministro explicó que solo acumularán dólares si crece la demanda de pesos y descartó una salida inmediata al libre flotamiento. También pidió el acompañamiento del Congreso para aprobar el Presupuesto y las reformas.
Las ventas minoristas pymes que reporta CAME cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% frente a octubre. Pese a la contracción, el sector mantiene expectativas favorables para 2026.
El indicador de JP Morgan cede 14 unidades para la Argentina, en los 620 puntos básicos. El Tesoro anunció el retorno al mercado con un título a cuatro años con un cupón de 6,5%.
