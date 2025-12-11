La canasta básica aumentó 3,6% en noviembre. En paralelo a la inflación del penúltimo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.
La inflación de noviembre fue de 2,5%
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año.Economía11/12/2025
La inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una aceleración/desaceleración respecto al mes anterior cuando fue del 2,3%.
Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.
Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó el aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Días antes de que se conozca el dato minorista, el equipo economía había salido a festejar que la inflación mayorista en octubre fue apenas del 1,1%. Una buena cifra frente al contexto de volatilidad por las elecciones legislativas.
El Gobierno colocó este miércoles el primer bono en dólares en casi ocho años, sin contar la reestructuración de 2020, con el que recaudó US$1000 millones a una tasa del 9,26% anual.
Recreación y Cultura lideró las subas con un 4%. Servicios aumentó más que bienes y el índice interanual quedó en 32,6% según el IPC porteño.
La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
El ministro de Economía confirmó que este miércoles se lanzará el Bonar 2029, la primera emisión en dólares en siete años, y aseguró que el objetivo es cubrir vencimientos por US$4300 millones en 2026.
El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.