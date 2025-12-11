La inflación de noviembre fue de 2,5%

La inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una aceleración/desaceleración respecto al mes anterior cuando fue del 2,3%.

Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó el aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Días antes de que se conozca el dato minorista, el equipo economía había salido a festejar que la inflación mayorista en octubre fue apenas del 1,1%. Una buena cifra frente al contexto de volatilidad por las elecciones legislativas.