La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en octubre

La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Economía09/12/2025

211125trabajopymeindustriaafpg-2141543

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de -2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-octubre de 2025 presenta un incremento de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En octubre de 2025, los sectores que más influyeron en la caída interanual fueron: “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, 12,0%; “Alimentos y bebidas”, 1,7%; “Productos textiles”, 24,0%; “Productos de metal”, 8,1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4%.

Perfil

Te puede interesar
GU4DOMTCMY4GENZSGU4GIOLFMM

Descontrol en el precio de los alimentos

Economía09/12/2025

Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail