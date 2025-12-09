La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en octubre

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de -2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-octubre de 2025 presenta un incremento de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En octubre de 2025, los sectores que más influyeron en la caída interanual fueron: “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, 12,0%; “Alimentos y bebidas”, 1,7%; “Productos textiles”, 24,0%; “Productos de metal”, 8,1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4%.

Perfil