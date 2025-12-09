Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en octubre
La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Economía09/12/2025
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de -2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-octubre de 2025 presenta un incremento de 3,1% respecto a igual período de 2024.
En octubre de 2025, los sectores que más influyeron en la caída interanual fueron: “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 15,1%; “Productos de caucho y plástico”, 12,0%; “Alimentos y bebidas”, 1,7%; “Productos textiles”, 24,0%; “Productos de metal”, 8,1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 3,4%.
El ministro de Economía confirmó que este miércoles se lanzará el Bonar 2029, la primera emisión en dólares en siete años, y aseguró que el objetivo es cubrir vencimientos por US$4300 millones en 2026.
“Queremos que sean lo más baratas posible”: Caputo sobre la falta de compras de reservasEconomía09/12/2025
El ministro explicó que solo acumularán dólares si crece la demanda de pesos y descartó una salida inmediata al libre flotamiento. También pidió el acompañamiento del Congreso para aprobar el Presupuesto y las reformas.
Las ventas minoristas pymes que reporta CAME cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% frente a octubre. Pese a la contracción, el sector mantiene expectativas favorables para 2026.
Cae el riesgo país después de que el Gobierno anuncio la emisión de nueva deuda en dólares en el mercadoEconomía05/12/2025
El indicador de JP Morgan cede 14 unidades para la Argentina, en los 620 puntos básicos. El Tesoro anunció el retorno al mercado con un título a cuatro años con un cupón de 6,5%.
En la actualización de tasas, Ualá se posiciona hoy como la virtual wallet que más paga en Argentina, ofreciendo un 35% de TNA en su cuenta remunerada. Le sigue Naranja X con el 29%.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.