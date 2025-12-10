El Gobierno colocó un bono en dólares por US$1000 millones a una tasa del 9,26%

Los fondos serán utilizados para cancelar parte de los vencimientos de enero.

Si bien se trata de un título bajo legislación local, en el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, consideraron la emisión como un nuevo paso en el camino del regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito en moneda extranjera.

La tasa convalidada en la licitación mostró las consecuencias del historial crediticio del país, que tuvo nueve defaults, y de las dudas que mantienen algunos inversores sobre la actual posición de reservas internacionales. En las últimas semanas, empresas y provincias salieron emitir deuda, muchas bajo legislación Nueva York, con rendimientos que estuvieron por debajo del flamante instrumento que lanzó Caputo.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por US$1400 millones de un total de 2693 inversores para el bono que tiene vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (Bonar29) y un cupón del 6,5% anual.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, comentó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

“Fue un buen resultado para un paso intermedio de cara a salir a los mercados internacionales. El Gobierno tuvo que pagar un premio mayor respecto a corporativos y provincias. Si continúa la baja de tasas en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y hay más liquidez global, la Argentina tiene chances de emitir afuera en un plazo no tan corto”, consideró el presidente de Romano Group, Alfredo Romano.

Varias empresas y provincias colocaron en las últimas semanas deuda con una tasa más baja que la del Tesoro, algo no tan usual en otros países. CABA consiguió el mes pasado US$600 millones a siete años y al 7,8%. Santa Fe consiguió la semana pasada US$800 millones al 8,10% a nueve años.

El Gobierno había anunciado que los fondos conseguidos en la licitación iban a estar destinados al vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 del 9 de enero, que suman unos US$1200 millones. Se trata de una parte de los compromisos por US$4200 millones que afrontará el país ese día con bonistas con tenencias bajo legislación local y extranjera. El remanente se cubrirá, en parte, con un crédito con bancos internacionales y con otra alternativa que “será anunciada en los próximos días”, tal como anticipó Caputo.

Para Ramiro Blázquez, estratega del fondo StoneX, el resultado de la licitación fue positivo, pero advirtió: “No vemos mucho margen para una reducción de los diferenciales desde los niveles actuales, dado que los fondos de la emisión aún están muy por debajo de lo necesario para liquidar los vencimientos de enero, lo que significa que el Gobierno necesitará obtener al menos US$3200 millones mediante un repo muy costoso con bancos internacionales”.

El equipo económico adoptó en las últimas horas una serie de medidas para fortalecer la demanda del nuevo bono. La semana pasada se relajaron los requisitos de apalancamiento en cauciones en dólares, habilitando así a las aseguradoras a participar en la suscripción primaria. A su vez, el BCRA autorizó a las personas humanas a reinvertir cupones, incluso si compraron dólares oficiales dentro de los 90 días previos. Paralelamente, se restringió el arbitraje entre el dólar oficial y el MEP, ya que quienes suscriban el nuevo título deberán mantenerlo por un período de 15 días antes de venderlo contra pesos. Además, la autoridad monetaria estableció para los bancos un plazo mínimo de 90 días para desprenderse en pesos de los bonos adquiridos en el mercado primario, bloqueando así ese mismo arbitraje entre el tipo de cambio oficial y el financiero.

“El verdadero catalizador para la compresión del riesgo país sigue siendo la capacidad del Gobierno para aprobar reformas y avanzar a una sólida dinámica de acumulación de reservas”, agregó Blázquez.

“El resultado está dentro de lo esperable, en tasa y monto. En consecuencia, no genera para bien o mal un cambio en las expectativas. Es importante ahora conocer el origen de los US$3200 millones restantes para afrontar los vencimientos de deuda de enero”, dijo el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo.

La última vez que la Argentina había colocado deuda en dólares, sin contar la reestructuración de 2020 ejecutada por el entonces ministro Martín Guzmán, fue en enero de 2018, cuando Caputo ocupaba el cargo de ministro de Finanzas del entonces presidente, Mauricio Macri. Pasaron casi ocho años. Fueron US$9000 millones en tres bonos con legislación internacional que tenían vencimiento a 5, 10 y 30 años.

La comunicación oficial de esa colocación destacó que la tasas fueron “las más bajas de la historia” para emisiones en dólares en el mercado internacional: 4,625%, 6% y 6,95%, respectivamente. El riesgo país en ese momento estaba en los 350 puntos básicos, mientras que actualmente el indicador supera los 600 puntos básicos. Posteriormente, esos títulos ingresaron a la reestructuración que encabezó en 2020 Guzmán en el gobierno de Alberto Fernández.

La Nación