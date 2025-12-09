Los fabricantes aducen que suben porque corrigen por precio lo que no consiguen por la crisis de ventas. Hay alzas semanales promedio superiores al 1 por ciento y la carne subió 35 por ciento en un mes. Todos miran el dato de INDEC, que sale este jueves.
Caputo: "Buscamos sumar US$1000 millones con una tasa menor al 9%"
El ministro de Economía confirmó que este miércoles se lanzará el Bonar 2029, la primera emisión en dólares en siete años, y aseguró que el objetivo es cubrir vencimientos por US$4300 millones en 2026.Economía09/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno buscará captar US$1000 millones con la colocación del nuevo bono en dólares a una tasa por debajo del 9% anual. Lo dijo ante empresarios en un evento organizado por Grupo IEB.
“Nosotros estamos buscando sumar US$1000 millones a una tasa por debajo del 9%. Ese es nuestro objetivo“, planteó el jefe de Hacienda. Este miércoles 10 de diciembre se realizará la primera emisión de un título en dólares en siete años.
Caputo explicó que la colocación del Bonar 2029 forma parte de una estrategia financiera que incluyó conversaciones con bancos internacionales, que ofrecieron un préstamo de hasta US$7000 millones de dólares.
“La Argentina tiene un potencial de comprimir el riesgo país enormemente. Los bonos actuales no poco atractivos. La idea del nuevo título es mostrar al mercado que si tuviéramos bonos más convencionales, el riesgo país sería otro“, señaló.
La intención del equipo económico que lidera Caputo es cubrir con esa colocación los vencimientos de deuda de principios del 2026 que suman US$4300 millones.
En otro tramo de su discurso, el funcionario justificó la falta de acumulación de reservas. Para el Gobierno, debe estar acompañado del aumento de la demanda de dinero.
“Lo que nosotros tratamos de lograr es que esa acumulación de reservas sea lo más ordenada y barata posible. Es decir, que no tenga un costo financiero asociado”, sostuvo el ministro. También volvió a defender el esquema de bandas, sostuvo que continuará sin cambios y que “está consensuado con el FMI y nada de eso va a pasar”.
“Hay algunos que tienen la idea de que el FMI nos va a forzar a flotar y a salir a comprar reservas a lo loco, eso no será así”, deslizó.
Cepo, impuestos y retenciones
Durante la charla que mantuvo con presidente de IEB Juan Ignacio Abuchdid, el ministro Caputo se refirió al cepo, la baja de impuestos y las retenciones al campo.
En primer lugar, el jefe de Hacienda remarcó que la gestión de Javier Milei avanzó “paulatinamente” en la salida del cepo. “Cuanto más podamos eliminar las últimas restricciones mejor, pero no nos apura nada en particular”, aseguró con respecto a las restricciones cambiarias vigentes para las empresas.
Previo a su participación del evento, el ministro de Economía anunció una nueva baja en las retenciones al campo. Se trata de una reducción de 2 puntos porcentuales para la soja, que desde ahora tributará 24%; así como para el maíz, el trigo y el girasol.
“Nuestro compromiso con el campo es desde el día uno. Para nosotros es una alegría y un orgullo seguir devolviéndole, parcialmente, al campo con estas acciones todo lo que ha retribuido durante tantos años”, aseguró Caputo y calificó a los impuestos a las exportaciones como uno de los más distorsivos junto a Ingresos Brutos.
También apuntó contra los intendentes kirchneristas que están “haciendo con el tema tasas una ofensa a la sociedad”. “El nivel de irresponsabilidad ya es preocupante y la gente tiene que saber que no tiene que ver Nación, sino su propio intendente que le cobra más. Es algo aberrante", afirmó.
Con información de TN
El ministro explicó que solo acumularán dólares si crece la demanda de pesos y descartó una salida inmediata al libre flotamiento. También pidió el acompañamiento del Congreso para aprobar el Presupuesto y las reformas.
