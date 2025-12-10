Silvina Escudero celebró su recibida: “Ya soy locutora”

Silvina Escudero, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina y recordada por su paso como bailarina en ShowMatch, vivió uno de los días más emocionantes de su vida: celebró su recibida en la carrera de Locución con una colorida fiesta en la calle, rodeada por afectos, espuma, papel picado y bengalas de humo rosa y violeta.

Lo que parecía una simple cursada para sumar herramientas a su desempeño en los medios se convirtió en un viaje personal que la artista transitó durante cuatro años, combinando estudio, trabajo, cansancio, compromisos y, sobre todo, una profunda convicción. Y el festejo estuvo a la altura de ese esfuerzo.

Días atrás, Silvina había anunciado en redes sociales que había llegado al final de su cursada y que solo le restaban exámenes finales para obtener el habilitante profesional. Allí repasó el camino que la llevó a dar este salto académico. Recordó que, muchos años antes, estudió Veterinaria durante cinco años, pero tuvo que dejar la carrera cuando su crecimiento en el mundo artístico la desbordó. Aquella decisión que en su momento fue dolorosa terminó siendo el primer paso de un nuevo comienzo.

“Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, empezó en su reflexión. A través de una sensible y extensa publicación, la bailarina repasó los esfuerzos que realizó para terminar dicha carrera y la valiente decisión que tomó para estudiar y trabajar en simultáneo. “No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”.

Continuando con su explicación, Silvina se retrotrajo al instante en el que decidió iniciar este camino: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

Acto seguido, la artista volvió a agradecer a aquella versión de si misma y se refirió a los últimos exámenes que le quedan para lograr el ansiado título: “La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: ‘Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida’. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión”.

Pero si algo caracteriza a Escudero es su estilo vibrante y expansivo. Por eso, el festejo no fue íntimo ni discreto: fue una verdadera celebración callejera al mejor estilo estudiantil. En las imágenes que compartió, se la ve completamente embadurnada en espuma, serpentinas y pintura, riendo a carcajadas mientras sostiene bengalas de colores. Vestida con una remera blanca atada, jean corto y botas negras, coronó la jornada con una tiara y un enorme marco decorado que decía: “Ya soy locutora”.

Familiares, amigos y compañeros se sumaron al ritual, incluso su pareja, quien participó activamente del “baño de espuma”, una tradición típica de quienes celebran títulos y finales. No faltaron flores, globos metálicos y una foto inolvidable junto a su sobrina sosteniendo juntas el cartel del logro alcanzado. Además, muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento y felicitaciones en los comentarios del posteo que resumió el festejo.