El operativo del Registro Civil funcionará hasta el mediodía. Informaron costos actualizados, modalidad exprés y casos con exención automática de pago.
Realizarán una Gran Feria de Servicios por el Día de los Derechos Humanos en Plaza Evita
Este miércoles, de 9 a 13, organismos provinciales y municipales ofrecerán trámites, asesoramiento, vacunación y atención para mascotas bajo el lema “Derechos que te acompañan”.Salta10/12/2025
Con el lema “Derechos que te acompañan: servicios cerca tuyo”, la Secretaría de Derechos Humanos reunirá en un mismo espacio una amplia propuesta estatal que incluirá trámites, asesoramiento legal y sanitario, vacunación y atención primaria para mascotas, entre otras acciones.
Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que la ONU aprobó la Declaración Universal en 1948. En este marco, el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos y con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, organiza una Gran Feria de Servicios que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, de 9 a 13, en Plaza Evita (calle Maipú), con el objetivo de promover el acceso efectivo a derechos.
Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán realizar consultas y gestiones: asesoramiento jurídico brindado por la Secretaría de Justicia; orientación, lectura de boletas y trámites de subsidios a cargo del Ente Regulador; un stand de vacunación y atención primaria del Ministerio de Salud Pública; control y aplicación de vacunas para perros y gatos en el stand sanitario de la Municipalidad; gestión de DNI y pasaporte mediante el Registro Civil; además de información y acceso a Tarjeta Joven para personas de 16 a 35 años. También habrá actividades lúdicas de promoción de derechos destinadas a infancias y adolescencias, entre otras propuestas.
La Gran Feria de Servicios busca acercar el Estado a la comunidad, promoviendo inclusión, cercanía y una gestión pública más accesible. Se invita a la ciudadanía a participar y concurrir con la documentación necesaria para agilizar cada trámite.
Salta suma un día provincial para recordar a las víctimas de accidentes de tránsito
La Provincia promulgó la Ley 8417, que establece el tercer domingo de noviembre como el Día en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, en sintonía con la normativa nacional.
Nueva Ley en Salta: madres y padres adoptivos tendrán 120 días de licencia
La medida alcanza a todo trabajador o trabajadora que obtenga guarda judicial con fines de adopción. La iniciativa fue aprobada el 20 de noviembre y promulgada mediante el Decreto Nº 839
Salta oficializó a Los Andes como Capital Provincial de la Minería
La Legislatura aprobó y el Gobierno provincial promulgó la Ley 8413, que declara al departamento Los Andes como Capital Provincial de la Minería, en reconocimiento a su creciente peso en la matriz productiva.
Salta habilita la mediación virtual: ya es ley la modalidad remota en toda la provincia
El Gobierno provincial promulgó la Ley 8512, que incorpora la opción de audiencias de mediación no presenciales mediante plataformas virtuales.
Realizarán este miércoles un nuevo Reciclatón: “Nada es basura, todo se transforma”
De 9 a 17 en Portal Salta, la Municipalidad y cooperativas recibirán papel, botellas, latas, aparatos electrónicos, baterías y aceite vegetal usado.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Zeballos rompió el silencio tras la eliminación de Boca y el cambio de Úbeda: “Muy triste"Deportes09/12/2025
El extremo del ‘Xeneize’ utilizó sus redes sociales para referirse a la eliminación frente a Racing el pasado domingo y dejó en claro que de cara al 2026 “se viene un año lleno de objetivos”.