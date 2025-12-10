Realizarán una Gran Feria de Servicios por el Día de los Derechos Humanos en Plaza Evita

Con el lema “Derechos que te acompañan: servicios cerca tuyo”, la Secretaría de Derechos Humanos reunirá en un mismo espacio una amplia propuesta estatal que incluirá trámites, asesoramiento legal y sanitario, vacunación y atención primaria para mascotas, entre otras acciones.

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que la ONU aprobó la Declaración Universal en 1948. En este marco, el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos y con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, organiza una Gran Feria de Servicios que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, de 9 a 13, en Plaza Evita (calle Maipú), con el objetivo de promover el acceso efectivo a derechos.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán realizar consultas y gestiones: asesoramiento jurídico brindado por la Secretaría de Justicia; orientación, lectura de boletas y trámites de subsidios a cargo del Ente Regulador; un stand de vacunación y atención primaria del Ministerio de Salud Pública; control y aplicación de vacunas para perros y gatos en el stand sanitario de la Municipalidad; gestión de DNI y pasaporte mediante el Registro Civil; además de información y acceso a Tarjeta Joven para personas de 16 a 35 años. También habrá actividades lúdicas de promoción de derechos destinadas a infancias y adolescencias, entre otras propuestas.

La Gran Feria de Servicios busca acercar el Estado a la comunidad, promoviendo inclusión, cercanía y una gestión pública más accesible. Se invita a la ciudadanía a participar y concurrir con la documentación necesaria para agilizar cada trámite.