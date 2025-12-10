Alerta amarilla en Salta: pronostican tormentas fuertes hoy y mañana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial. Se espera lluvia intensa, vientos fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Salta10/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

tormenta-granizojpg

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta meteorológica amarilla por tormentas para hoy miércoles 10 de diciembre, con vigencia hasta mañana. El aviso abarca a varios departamentos y zonas urbanas de Salta, incluida la Capital.

Zonas alcanzadas

El alerta comprende a Cafayate, Salta Capital, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Anta, General Güemes, Orán, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y municipios cercanos.

Características del fenómeno

  • Según el reporte oficial, se esperan:
  • Precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.
  • Vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
  • Probabilidad de caída de granizo, principalmente en zonas altas de la cordillera.
  • Fuerte actividad eléctrica.
  • Abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos.

Las autoridades recomiendan evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante actividad eléctrica.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 07.44.11

Te puede interesar
Lo más visto
colonia de vacaciones salta

El jueves abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones provincial

Salta09/12/2025

El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail