Alerta amarilla en Salta: pronostican tormentas fuertes hoy y mañana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio provincial. Se espera lluvia intensa, vientos fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.Salta10/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta meteorológica amarilla por tormentas para hoy miércoles 10 de diciembre, con vigencia hasta mañana. El aviso abarca a varios departamentos y zonas urbanas de Salta, incluida la Capital.
Zonas alcanzadas
El alerta comprende a Cafayate, Salta Capital, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Anta, General Güemes, Orán, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y municipios cercanos.
Características del fenómeno
- Según el reporte oficial, se esperan:
- Precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.
- Vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
- Probabilidad de caída de granizo, principalmente en zonas altas de la cordillera.
- Fuerte actividad eléctrica.
- Abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos.
Las autoridades recomiendan evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante actividad eléctrica.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026
El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.
Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño
El presidente de PROGRANO celebró la reducción permanente de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Aseguró que la medida “alienta” a los productores salteños.
Alertan que la carga impositiva y la reforma laboral golpean al empleo formal
César Guerrero explicó que los derechos de los trabajadores no son el problema; el verdadero freno a la contratación lo genera la presión fiscal y las medidas del Gobierno
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.