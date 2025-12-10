Alerta amarilla en Salta: pronostican tormentas fuertes hoy y mañana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta meteorológica amarilla por tormentas para hoy miércoles 10 de diciembre, con vigencia hasta mañana. El aviso abarca a varios departamentos y zonas urbanas de Salta, incluida la Capital.

Zonas alcanzadas

El alerta comprende a Cafayate, Salta Capital, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Anta, General Güemes, Orán, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y municipios cercanos.

Características del fenómeno

Según el reporte oficial, se esperan:

Precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm.

Vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Probabilidad de caída de granizo, principalmente en zonas altas de la cordillera.

Fuerte actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos.

Las autoridades recomiendan evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante actividad eléctrica.