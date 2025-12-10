Alertan que la carga impositiva y la reforma laboral golpean al empleo formal

Por Aries, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, se mostró crítico ante la reforma laboral y la llamada “modernización” del empleo que promueve el Gobierno, y advirtió que las medidas no necesariamente incentivarán la creación de nuevos puestos de trabajo ni garantizarán la contratación en relación de dependencia.

“Lo que trascendió realmente asusta, asusta porque esto no es para generar trabajo, o sea, la modernización que tanto la llaman y tanto pregonan, no creo que vaya a hacer que los empleadores tomen más gente y, sobre todo, tomen a los trabajadores en relación de dependencia como corresponde”, sostuvo Guerrero.

El dirigente sindical también planteó su preocupación por la situación salarial en la provincia: “La última paritaria, del trimestre marzo, abril, mayo, se había acordado con el sector empresarial una suba que equiparaba los índices inflacionarios, pero el Gobierno dijo ‘no se homologa’ y se plancharon los aumentos al 1%. Recién ahora se volvieron a retomar las negociaciones, pero persiste la incertidumbre sobre si se homologará o no”.

La preocupación no se limita a los salarios: Guerrero destacó la pérdida de puestos de trabajo en todo el país y también en Salta. “En el país, entre julio y agosto del año pasado y este año, se perdieron casi 13.000 unidades productivas, incluidas pymes del sector comercio, y 280.000 puestos de trabajo. Aquí en Salta también se cerraron negocios y muchos empleados enfrentan retiros voluntarios o despidos”, señaló.

Además, el sindicalista advirtió sobre la precarización laboral que afecta a los trabajadores registrados en “grises” de contratación: “Todo eso atenta contra la calidad de los trabajadores, no solo de comercio, sino de todos los agremiados. La falta de registro adecuado y la informalidad perjudican a los empleados y a la calidad del empleo en general”.

Pese a los conflictos, Guerrero aclaró que mantiene buena relación con la Cámara de Comercio: “Estoy de acuerdo con que la carga impositiva es lo que atenta contra la generación de puestos de trabajo, no los derechos de los trabajadores”.

El dirigente sindical concluyó señalando que el sector seguirá atento a las medidas que se presenten: “Ya tuvimos embates del Gobierno con decretos y leyes que prometían generar más empleo, pero que en la práctica no lo hicieron. Queremos saber cómo se aplicará todo esto y cómo impactará realmente en nuestra provincia”.