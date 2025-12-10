Temporal en Salta: estas son las cinco recomendaciones clave para protegerse

En medio del alerta amarilla por tormentas que se mantiene vigente hoy en gran parte de la provincia, la Subsecretaría de Defensa Civil difundió una serie de cinco recomendaciones claves para que la población pueda resguardarse ante el temporal. Las autoridades piden extremar cuidados por las lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica previstas para la jornada.

Según indicaron, es importante evitar salir del domicilio, salvo que sea estrictamente necesario, y permanecer en un lugar seguro mientras se desarrollen las tormentas. También se recomienda retirar objetos de balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.

Otro punto es mantenerse alejado de cables, cajas y postes de electricidad, ya que la combinación de lluvia, viento y descargas eléctricas aumenta el riesgo de accidentes.

En el caso de quienes deban circular en vehículo, se pide conducir con luces bajas encendidas y a velocidad reducida, debido a la disminución de visibilidad y la posibilidad de anegamientos repentinos.

Desde el organismo provincial insistieron en la importancia de mantenerse informados por canales oficiales ante posibles actualizaciones del estado del tiempo y evitar transitar por zonas inundadas.