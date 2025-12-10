El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Temporal en Salta: estas son las cinco recomendaciones clave para protegerse
Ante el alerta amarilla por tormentas que rige este miércoles en Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil difundió una serie de medidas para evitar accidentes y reducir riesgos durante el fenómeno climático.Salta10/12/2025Ivana Chañi
En medio del alerta amarilla por tormentas que se mantiene vigente hoy en gran parte de la provincia, la Subsecretaría de Defensa Civil difundió una serie de cinco recomendaciones claves para que la población pueda resguardarse ante el temporal. Las autoridades piden extremar cuidados por las lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica previstas para la jornada.
Según indicaron, es importante evitar salir del domicilio, salvo que sea estrictamente necesario, y permanecer en un lugar seguro mientras se desarrollen las tormentas. También se recomienda retirar objetos de balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.
Otro punto es mantenerse alejado de cables, cajas y postes de electricidad, ya que la combinación de lluvia, viento y descargas eléctricas aumenta el riesgo de accidentes.
En el caso de quienes deban circular en vehículo, se pide conducir con luces bajas encendidas y a velocidad reducida, debido a la disminución de visibilidad y la posibilidad de anegamientos repentinos.
Desde el organismo provincial insistieron en la importancia de mantenerse informados por canales oficiales ante posibles actualizaciones del estado del tiempo y evitar transitar por zonas inundadas.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026
El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.
Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño
El presidente de PROGRANO celebró la reducción permanente de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Aseguró que la medida “alienta” a los productores salteños.
Alertan que la carga impositiva y la reforma laboral golpean al empleo formal
César Guerrero explicó que los derechos de los trabajadores no son el problema; el verdadero freno a la contratación lo genera la presión fiscal y las medidas del Gobierno
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.