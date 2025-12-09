Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y Colombia
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.Argentina09/12/2025
Aerolíneas Argentinas amplió su acuerdo de código compartido con la brasilera Gol, a todo el Grupo Abra, del cual Gol forma parte junto con Avianca, incrementando de esta manera la conectividad aérea entre Colombia y Argentina, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, desde la compañía de bandera.
Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo ticket entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región.
Avianca tendrá las siguientes ciudades de Argentina para vender en conexión desde Buenos Aires: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.
Aerolíneas Argentinas tendrá las siguientes ciudades de Colombia para vender en conexión desde Bogotá: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.
Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.
Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias para la implementación total del acuerdo.
Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, señaló que “este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”.
Por su parte, Adrian Neuhauser, CEO de Abra, comentó que están “muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”.
Esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra en octubre de 2023, y reafirma el compromiso de ambas partes para tener una red regional más sólida y competitiva con mayores opciones para el cliente.
Abra, una compañía holding con sede en el Reino Unido, es uno de los grupos de transporte aéreo más competitivos de América Latina. Reúne las emblemáticas marcas Gol y Avianca bajo un único liderazgo y una inversión estratégica en Wamos Air, lo que le permite consolidar una red de aerolíneas con uno de los costes unitarios más bajos de sus respectivos mercados, programas de fidelización líderes en la región (LifeMiles y Smiles) y otros negocios sinérgicos.
Además, Abra tiene una deuda convertible que representa una inversión minoritaria en Sky Airline Chile, la otra compañía que opera en la región.
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.