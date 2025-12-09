Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y Colombia

Aerolíneas Argentinas amplió su acuerdo de código compartido con la brasilera Gol, a todo el Grupo Abra, del cual Gol forma parte junto con Avianca, incrementando de esta manera la conectividad aérea entre Colombia y Argentina, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, desde la compañía de bandera.

Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo ticket entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región.

Avianca tendrá las siguientes ciudades de Argentina para vender en conexión desde Buenos Aires: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

Aerolíneas Argentinas tendrá las siguientes ciudades de Colombia para vender en conexión desde Bogotá: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.

Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias para la implementación total del acuerdo.

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, señaló que “este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”.

Por su parte, Adrian Neuhauser, CEO de Abra, comentó que están “muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”.

Esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra en octubre de 2023, y reafirma el compromiso de ambas partes para tener una red regional más sólida y competitiva con mayores opciones para el cliente.

Abra, una compañía holding con sede en el Reino Unido, es uno de los grupos de transporte aéreo más competitivos de América Latina. Reúne las emblemáticas marcas Gol y Avianca bajo un único liderazgo y una inversión estratégica en Wamos Air, lo que le permite consolidar una red de aerolíneas con uno de los costes unitarios más bajos de sus respectivos mercados, programas de fidelización líderes en la región (LifeMiles y Smiles) y otros negocios sinérgicos.

Además, Abra tiene una deuda convertible que representa una inversión minoritaria en Sky Airline Chile, la otra compañía que opera en la región.