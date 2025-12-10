Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño

El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
La reducción de retenciones anunciada por el Gobierno nacional —que baja dos puntos a la soja, dos a los subproductos, y entre uno y dos puntos a trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol— fue recibida con expectativas por los productores de Salta.
Francisco Vidal, presidente de PROGRANO, señaló en Aries que por primera vez la medida tiene carácter permanente y no está atada a períodos de cosecha. “Es positivo, alentador y entusiasma. Siempre reclamamos que las bajas fueran estables, porque en el norte nunca ligábamos los beneficios: cuando llegaban ya habíamos cosechado, y cuando nos tocaba cosechar, se levantaban”, explicó.
Destacó que el sector opera con márgenes muy ajustados: “Somos caros, tenemos una presión impositiva muy alta y varios factores que complican. Esta baja permanente da previsibilidad, que es lo que más necesita el campo”.
Vidal también remarcó que las retenciones son “un impuesto distorsivo” y expresó su deseo de que Argentina avance hacia un esquema sin este tipo de cargas. “Paraguay no tiene retenciones. Competir con países que producen lo mismo que nosotros se vuelve muy difícil. Esta medida es un paso en la dirección correcta”, afirmó.
El dirigente recalcó que los productores requieren reglas estables para poder invertir y mejorar productividad. “Es importante que esta línea continúe. El campo necesita previsibilidad para salir adelante”, cerró.
