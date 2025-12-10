Estado de rutas en Salta hoy: Transitables con precaución por tormentas

Te puede interesar

Condenado por corrupción, “Kila” Gonza asume como concejal en San Lorenzo Salta 10/12/2025 El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.

La Municipalidad realizará un operativo de descacharrado en la UNSa Salta 10/12/2025 Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.

“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026 Ivana Chañi Salta 10/12/2025 El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.

Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño Ivana Chañi Salta 10/12/2025 El presidente de PROGRANO celebró la reducción permanente de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Aseguró que la medida “alienta” a los productores salteños.