Estado de rutas en Salta hoy: Transitables con precaución por tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Advierten que, debido a la probabilidad de tormentas y al mal estado de varios tramos, pueden registrarse cambios en la transitabilidad a lo largo de la jornada.Salta10/12/2025Ivana Chañi
Las rutas nacionales y provinciales se encuentran transitables con mucha precaución, por probabilidad de tormentas.
RUTAS NACIONALES DE SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN (Tiempo: 23º/36º – Soleado)
- Ruta Nº 34: Transitable con precaución por animales sueltos y mal estado general (baches). Precaución en el empalme con Ruta Nacional 50 por tránsito de camiones.
- Ruta Nº 50: Transitable con precaución por animales sueltos a la altura de Hipólito Yrigoyen. (Control de Gendarmería).
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN (Tiempo: 23º/35º – Parcialmente soleado)
- Ruta Nº 34: Transitable con precaución por animales sueltos y mal estado general. Precaución por tránsito de camiones. Extremar cuidados en el empalme con Ruta Nacional 81.
- Ruta Nº 81: Transitable con precaución por animales sueltos. (Control de Gendarmería Nacional entre RN 34 y RN 81).
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN (Tiempo: 18º/31º – Parcialmente soleado)
- Rutas Nº 9/34: Transitables con mucha precaución, especialmente en Ruta 34. Extremar cuidados en el tramo Rosario de la Frontera – Metán por ruta marcada y presencia de obreros trabajando.
- Entrada a Salta Capital: transitar con precaución por calzada irregular y baches.
DEPARTAMENTO ANTA (Tiempo: 22º/37º – Soleado)
- Ruta Nº 16: Transitable con mucha precaución por tránsito de camiones.
- Ruta Nº 34: Transitar con precaución por mal estado general.
DEPARTAMENTO CAFAYATE (Tiempo: 13º/21º – Mayormente nublado)
- Ruta Nº 68: Transitable con mucha precaución. Precaución en empalme con Ruta Nacional 40. Probabilidad de caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.
- Ruta Nº 40: Transitar con precaución en el tramo La Poma – La Quesera (Vialidad Nacional trabaja en la zona).
- Se recomienda extremar la precaución en el tramo Seclantás – Molinos por ruta muy dañada, bancos de arena y lodazales.
DEPARTAMENTO LOS ANDES (Tiempo: 3º/22º – Parcialmente soleado)
- Ruta Nº 40: Por el Nevado de El Acay (La Quesera, km 4578), transitable con mucha precaución. Máquinas de Vialidad trabajando.
- Ruta Nº 51: Transitable con mucha precaución en el km 85 (Vialidad trabaja en la zona – sector de El Alfarcito).
DEPARTAMENTO LA CALDERA (Tiempo: 19º/28º – Parcialmente soleado)
- Ruta Nº 9: Transitable con mucha precaución. Mantener distancia por tratarse de una ruta angosta y con tramos de cornisa.
DEPARTAMENTO CAPITAL (Tiempo: 18º/27º – Parcialmente soleado)
- Transitar con precaución por autopistas.
ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN
- Rutas Nº 13, 18 y 19: Transitables con precaución por animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
- Rutas Nº 46 y 54: Transitables con precaución por animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
- Rutas Nº 25 y 35: Transitables con precaución. Ruta resbaladiza.
DEPARTAMENTO ANTA
- Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: Transitables con precaución por animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
DEPARTAMENTO CAFAYATE
- Ruta Nº 56 (Seclantás – Luracatao): Transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena. Precaución en Abra de la Laguna por desniveles.
- Ruta Nº 53 (El Churcal): Transitar con precaución por ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena.
DEPARTAMENTO CHICOANA
- Ruta Nº 33: Transitable con mucha precaución. Extremar cuidados en horas de la mañana y últimas horas de la tarde por neblinas y lloviznas. Respetar la velocidad máxima en Parque Nacional Los Cardones (60 km/h). Precaución por calamina, pozos por sectores y acumulación de agua en banquinas.
DEPARTAMENTO LOS ANDES
- Ruta Nº 27: Transitable con mucha precaución. Presencia de lodazal y tránsito pesado.
DEPARTAMENTO IRUYA
- Ruta Nº 133: Transitable con mucha precaución. Ruta sin pavimentar y con tramos de cornisa.
