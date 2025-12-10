Tras la exposición de Sturzenegger, el oficialismo busca dictaminar en 48 horas y sesionar la próxima semana para enviar el proyecto al Senado.
“Es una burla para los salteños”: Chalabe cruzó a Bettina Romero por sus críticas
El jefe de Gabinete cuestionó la reaparición pública de la exintendenta y recordó paralizaciones, sobrecostos y fallas en obras. Además, sugirió que “está tirando el currículum para LLA”.Política10/12/2025Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, respondió con dureza a las recientes declaraciones de la exintendenta Bettina Romero, quien había cuestionado el rumbo de la gestión del intendente Emiliano Durand.
Chalabe calificó las críticas como “paradójicas” y aseguró que la exjefa comunal “no está en condiciones de dar lecciones sobre cómo gobernar una ciudad”.
“Es una burla para los salteños que hoy Bettina pretenda explicarnos cómo se administra. Los vecinos no se olvidan de la cantidad de obras que dejó paralizadas”, afirmó.
El funcionario recordó casos puntuales, como las obras faltantes del barrio El Carmen y el estado del canal Yrigoyen, donde —según destacó— la obra quedó abandonada al punto de derrumbarse. “De casualidad no hubo una víctima fatal”, expresó. También mencionó la remodelación de la plaza 9 de Julio, que “costó millones y millones más por caprichos”.
Chalabe enfatizó que, a diferencia de esa gestión, la actual administración “no gobierna sobre la base de antojos”, sino escuchando a los vecinos. Al referirse a la planificación municipal, sostuvo que cada obra se elige por consenso territorial.
“Las prioridades no las define Emiliano, ni su equipo; las definimos con los vecinos, escuchando, recorriendo los barrios. A veces te felicitan, a veces te putean, y está bien, es parte del laburo”, señaló.
Chalabe cuestionó además la reaparición pública de la exintendenta. “Es raro que salga dos años después. Me da la sensación de que está tirando el currículum para ver si La Libertad Avanza la agarra”, ironizó. También apuntó a la “histórica presencia” del apellido Romero en cargos del Estado. “El abuelo, el padre, la hija, el hermano, los primos. Hoy, por primera vez, no hay ningún Romero en un cargo importante”.
En otro tramo, el funcionario remarcó que el contrato de las fotomultas fue firmado durante la gestión de Bettina Romero.
Asimismo, explicó que la actualización de los impuestos municipales responde a una fórmula utilizada en grandes ciudades, que ajusta según inflación: “Se sinceró la situación. Hoy el intendente, o el que venga, tiene una herramienta legal para actualizar objetivamente”.
Finalmente, remarcó que la administración actual no gasta “millones en macetas o en ciclovías a metros de calles sin pavimento”, en referencia a decisiones urbanas de la gestión anterior.
