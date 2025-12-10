“Nos imponen precios y ahora restricciones”: Zígarán acusó a Bolivia de perjudicar al comercio argentino

Tras la exposición de Sturzenegger, el oficialismo busca dictaminar en 48 horas y sesionar la próxima semana para enviar el proyecto al Senado.
En Agenda Abierta, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zígarán, criticó las nuevas restricciones impuestas por la Aduana boliviana para el comercio fronterizo y advirtió que, si continúan, la Argentina podría aplicar “medidas espejo” que afecten el intercambio en el paso internacional.
Zígarán señaló que Bolivia estableció límites horarios y económicos que perjudican a los comerciantes del lado argentino.
“Los bolivianos nos ponen el precio de la mercadería, del peso argentino y ahora nos imponen restricciones para vender. Se vende solo hasta la una de la tarde, cuando el puente de nuestro lado funciona 24 horas”, cuestionó.
Según explicó, el Gobierno boliviano dispuso que sus ciudadanos solo puedan comprar hasta $300 por mes, mientras que durante años el tránsito de mercadería hacia su país fue “ilimitado” para los argentinos. “Justo ahora, que el comercio argentino empieza a vender un poco más, nos ponen trabas”, remarcó.
El interventor advirtió que, si Bolivia mantiene las medidas, se responderá con restricciones equivalentes en el lado argentino. “Les dije que si siguen con esa medida vamos a hacer una medida espejo. Nadie vende nada. O se ponen pícaros o habrá que cerrar la frontera”, afirmó.
Zígarán destacó además los resultados del Plan Güemes, con el secuestro de más de 6.000 kilos de cocaína que ingresaban por el paso fronterizo.
Recordó también el cierre de Finca Karina, considerada durante años como uno de los principales focos de contrabando en la región. “Era una finca privada donde llegaban 200 gomones bolivianos con mercadería. Ahí pasaba de todo, lícito e ilícito. Incluso los rieles robados del caso Morillo salían por esos gomones”, describió.
Tras la decisión del fiscal federal, ese circuito se desactivó por completo. “Era un monopolio boliviano. Cuando llegué, no había un solo gomón argentino. Todos eran ellos”, dijo.
Según relató, tras el cierre de Finca Karina muchos de esos gomones buscaban reconvertirse para trabajar del lado argentino, generando tensiones. “Nosotros ya tenemos nuestros bagalleros argentinos. Y ahora quieren venir a trabajar acá. El alcalde de Bermejo empezó a meter presión”, señaló.
Zígarán recordó que ni el municipio ni la provincia tienen competencia en el lecho del río o la playa del paso fronterizo, jurisdicción exclusiva del Gobierno nacional.
En ese marco, mencionó a la directora nacional de Vigilancia, Control de Frontera, Hidrovías y Centro Monitoreo, Virginia Cornejo: “Brilla por su ausencia, y la gente quiere hablar conmigo, pero yo no tengo facultades para dictar normas nacionales”, concluyó.
Tras denunciar que Sturzenegger concentró las definiciones y actuó sin consensos, la cúpula sindical activó diálogos con Karina Milei y Santiago Caputo para incidir en el texto que llegará al Senado.
El presidente de la Cámara sostiene el diálogo con los interbloques. Los pedidos y definiciones de las provincias y el reclamo por los fondos porteños. El peronismo se mantiene expectante.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó las conclusiones del documento. Adorni anticipó que el informe incluirá 8 de los 10 puntos acordados en el Pacto de Mayo, el año pasado. Entre los temas excluidos se encuentra la coparticipación y la reforma presional.
Reforma laboral: asambleas limitadas y fuertes sanciones por “prácticas desleales”Política09/12/2025
Además de los límites al derecho de huelga, el proyecto oficial limita la convocatoria y la realización de las asambleas fuera y dentro de las empresas. Deberán contar con la autorización previa del empleador respecto sobre el horario.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Zeballos rompió el silencio tras la eliminación de Boca y el cambio de Úbeda: “Muy triste"Deportes09/12/2025
El extremo del ‘Xeneize’ utilizó sus redes sociales para referirse a la eliminación frente a Racing el pasado domingo y dejó en claro que de cara al 2026 “se viene un año lleno de objetivos”.