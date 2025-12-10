“Nos imponen precios y ahora restricciones”: Zígarán acusó a Bolivia de perjudicar al comercio argentino

En Agenda Abierta, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zígarán, criticó las nuevas restricciones impuestas por la Aduana boliviana para el comercio fronterizo y advirtió que, si continúan, la Argentina podría aplicar “medidas espejo” que afecten el intercambio en el paso internacional.

Zígarán señaló que Bolivia estableció límites horarios y económicos que perjudican a los comerciantes del lado argentino.

“Los bolivianos nos ponen el precio de la mercadería, del peso argentino y ahora nos imponen restricciones para vender. Se vende solo hasta la una de la tarde, cuando el puente de nuestro lado funciona 24 horas”, cuestionó.

Según explicó, el Gobierno boliviano dispuso que sus ciudadanos solo puedan comprar hasta $300 por mes, mientras que durante años el tránsito de mercadería hacia su país fue “ilimitado” para los argentinos. “Justo ahora, que el comercio argentino empieza a vender un poco más, nos ponen trabas”, remarcó.

El interventor advirtió que, si Bolivia mantiene las medidas, se responderá con restricciones equivalentes en el lado argentino. “Les dije que si siguen con esa medida vamos a hacer una medida espejo. Nadie vende nada. O se ponen pícaros o habrá que cerrar la frontera”, afirmó.

Zígarán destacó además los resultados del Plan Güemes, con el secuestro de más de 6.000 kilos de cocaína que ingresaban por el paso fronterizo.

Recordó también el cierre de Finca Karina, considerada durante años como uno de los principales focos de contrabando en la región. “Era una finca privada donde llegaban 200 gomones bolivianos con mercadería. Ahí pasaba de todo, lícito e ilícito. Incluso los rieles robados del caso Morillo salían por esos gomones”, describió.

Tras la decisión del fiscal federal, ese circuito se desactivó por completo. “Era un monopolio boliviano. Cuando llegué, no había un solo gomón argentino. Todos eran ellos”, dijo.

Según relató, tras el cierre de Finca Karina muchos de esos gomones buscaban reconvertirse para trabajar del lado argentino, generando tensiones. “Nosotros ya tenemos nuestros bagalleros argentinos. Y ahora quieren venir a trabajar acá. El alcalde de Bermejo empezó a meter presión”, señaló.

Zígarán recordó que ni el municipio ni la provincia tienen competencia en el lecho del río o la playa del paso fronterizo, jurisdicción exclusiva del Gobierno nacional.

En ese marco, mencionó a la directora nacional de Vigilancia, Control de Frontera, Hidrovías y Centro Monitoreo, Virginia Cornejo: “Brilla por su ausencia, y la gente quiere hablar conmigo, pero yo no tengo facultades para dictar normas nacionales”, concluyó.