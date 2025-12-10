LLA apura la sanción del Presupuesto 2026 y activa el reloj parlamentario

Los libertarios en Diputados recibieron la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien les presentó los detalles del informe final del Consejo de Mayo y detalló las medidas gubernamentales que se incluyen en los proyectos a discutir por el Congreso próximamente.

Las medidas fueron anunciadas este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada y ampliadas por el titular de la cartera de Desregulación. Además, Martín Menem, jefe de los diputados, junto a Gabriel Bornoroni diagramaron la estrategia para el tratamiento y sanción del Presupuesto 2026.

La reunión fue encabezada por el presidente del boque y secundado por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici. Participaron la mayoría de los legisladores, muchos de ellos juraron la semana pasada y se incorporan este miércoles formalmente al Congreso.

Entre el próximo lunes 15 y martes 16 se definirá la composición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se sabe que continuará el libertario Bertie Benegas Lynch al frente de la misma. Ese mismo martes se convocará a la reunión y se firmaran los dictámenes del proyecto de gastos y recursos del Estado para el próximo año. También avanzarán con la ley de Inocencia Fiscal. En ese proyecto, para dictaminar necesitan el acompañamiento de la Comisión de Legislación Penal, que continuará siendo presidida por Laura Rodríguez Machado, ahora diputada de La Libertad Avanza.

El miércoles se convocaría a sesionar y el oficialismo espera darle la primera sanción del Congreso a ambos proyectos y girarlos al Senado para que este los trate antes de finalizar el 2025.

Los dictámenes

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado 15 de septiembre y ya fue dictaminado por el oficialismo y la oposición tendrá que tratarse nuevamente por una cuestión reglamentaria. Al cambiar la composición de las cámaras legislativas y al finalizar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, los dictámenes cayeron y perdieron validez, pero no el proyecto. Por lo tanto, se discutirá y se llevará al recinto para su tratamiento, donde el oficialismo considerará necesario modificar su proyecto ya que alcanzó acuerdos con la gran mayoría de los gobernadores provinciales.

Las proyecciones macroeconómicas estiman para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno de 5%, un índice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. A partir de ese año, se proyecta un crecimiento sostenido, una clara tendencia a la desinflación y una evolución del valor de la divisa norteamericana por debajo de la inflación.

El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que “el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales. El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.

El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%. Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de las jubilaciones y pensiones de 70.000 pesos, sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.

Con información de TN