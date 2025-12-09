Menem negocia con el PRO, la UCR y gobernadores los votos del Presupuesto 2026

El oficialismo avanza y quiere trámites exprés en algunos de los temas que envió para que sean tratados en sesiones extraordinarias. Mañana comienza ese período en el Congreso y hoy se desarrollan las reuniones preparatorias para poder alcanzar el objetivo.

El punto es hasta dónde el oficialismo está dispuesto a ceder y la primera señal será el Presupuesto 2026.

Es el único proyecto de ley que ya es conocido por todos y que el Gobierno ya obtuvo dictamen de mayoría. Hoy el escenario parecería ser más favorable para repetir ese dictamen siempre y cuando logre terminar de cerrar con los socios externos o sume a alguno de los nuevos.

Cuando se conforme la Comisión de Presupuesto y Hacienda el oficialismo tendrá 20 sillas, el mismo número que tendrá Unión por la Patria. En ese esquema la definición pasará por los bloques del “centro” que están conformados por Provincias Unidas (la bancada que responde a los gobernadores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal); y el otro interbloque conformado por el PRO, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Ambos interbloques tendrán 4 sillas cada uno. Por último, quedará 1 silla para los legisladores que responden a los gobernadores Rovira y Saenz en el bloque Innovación.

En el caso del interbloque del PRO, ese sector había acompañado el proyecto del Ejecutivo pero con disidencias. Esas diferencias que planteó en su momento el bloque que conduce Cristian Ritondo tienen que ver con los fondos para la Ciudad de Buenos Aires que no figuran en el Presupuesto 2026. Fuentes del partido amarillo señalaron que siguen en “negociaciones” por esos fondos, por lo que la situación sería la misma.

Pero aunque el oficialismo tenga el dictamen de mayoría le siguen faltando votos en el recinto para poder aprobar el presupuesto, y ahí es donde Provincias Unidas podría hacer la diferencia.

Esta tarde el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tenía previsto recibir a un grupo de legisladores del nuevo interbloque. Este iba a ser el segundo encuentro desde que se conformó hace apenas unos días atrás. Sin embargo, en horas de esta mañana se suspendió la reunión. El llamado de Casa Rosada cambió los planes.

La intención del encuentro era la de conversar sobre el presupuesto teniendo en cuenta el reclamo de los gobernadores y la situación de los “sin tierra” -los que no responden a un gobernador que conforman el bloque como por ejemplo los diputados de Democracia, de la CC y EF- ya que estos habían presentado dictámenes propios.

“El bloque está a la expectativa. Tenemos que terminar de hablar con los gobernadores pero una posibilidad es que se sostenga un dictamen propio, pero aún faltan definiciones. Es un interbloque nuevo”, explicó una fuente al tanto de la situación.

“Si realmente quieren tener Presupuesto y no hacer una pantomima del debate, tienen que abrir la posibilidad de aceptar modificaciones”, señalan diputados del bloque que ya cuenta con varios años de experiencia.

En el oficialismo sacan cuentas. Si no suman a Unidos, van a buscar a Independencia (7 votos), Producción y Trabajo (2); Elijo Catamarca (3) en Independencia (3). Si los consigue, más los del interbloque del PRO-UCR, suma 132 votos, al límite pero con el número necesario para aprobar el proyecto.

El “reunionismo” se acelera. Los encuentros se multiplican y los contactos con los gobernadores se vuelven cada vez más cotidianos. Empieza una carrera en la que el mundo libertario quiere mostrar que se va a adueñar de la Cámara luego de un año de encadenar derrotas mientras que, del otro lado, aparecen los gobernadores que necesitan un triunfo para mostrarse como el bloque que define. Será la primera puja de este nuevo Congreso que comienza mañana.

