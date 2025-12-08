El amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte reunió a 8.700 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. La Policía de la Provincia reportó 132 demorados.
La explicación de Úbeda por el polémico cambio de Zeballos
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.Deportes08/12/2025
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se refirió a la sustitución de Exequiel Zeballos, la cual generó polémica y malestar en Leandro Paredes, capitán del equipo, que reprochó la acción en cancha.
“Estábamos viendo gestos de cansancio de Exequiel, por eso tomamos la decisión de sacarlo”, argumentó el técnico sin vueltas en la conferencia de prensa que brindó tras la eliminación de su equipo a manos de Racing en la semifinal del Torneo Clausura 2025.
Y sentenció: "En los tres partidos anteriores había salido en ese momento. Hizo un desgaste físico importante y por eso tomamos esa decisión".
Luego de la derrota de Boca ante Racing, aparecieron imágenes que muestran el clima de tensión que se vivió en La Bombonera entre el cuerpo técnico y los jugadores.
Leandro Paredes, capitán del equipo, mostró su fastidio y su disconformidad con Claudio Úbeda por la decisión de haber sacado a Exequiel Zeballos a los 70 minutos. En su lugar ingresó Alan Velasco.
Este cambio generó el asombro de propios y extraños, ya que con el resultado igualado, el extremo era una las cartas más fuertes en la ofensiva para intentar lastimar a un Racing que se terminó llevando la victoria y el pase a la final.
Con información de Doble Amarilla
Tras confirmarse la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana 2026 , la cuenta oficial de la CONMEBOL le dio una cálida bienvenida al Millonario en redes sociales.
River Plate confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026, luego de que la derrota de Boca Juniors ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura no liberara el cupo que el Millonario necesitaba.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura
Racing derrotó 1-0 a Boca en la Bombonera y se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura. Con este resultado, River perdió la chance para meterse en la Libertadores 2026.
Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos
El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.