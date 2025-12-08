La explicación de Úbeda por el polémico cambio de Zeballos

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se refirió a la sustitución de Exequiel Zeballos, la cual generó polémica y malestar en Leandro Paredes, capitán del equipo, que reprochó la acción en cancha.

“Estábamos viendo gestos de cansancio de Exequiel, por eso tomamos la decisión de sacarlo”, argumentó el técnico sin vueltas en la conferencia de prensa que brindó tras la eliminación de su equipo a manos de Racing en la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Y sentenció: "En los tres partidos anteriores había salido en ese momento. Hizo un desgaste físico importante y por eso tomamos esa decisión".

Luego de la derrota de Boca ante Racing, aparecieron imágenes que muestran el clima de tensión que se vivió en La Bombonera entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Leandro Paredes, capitán del equipo, mostró su fastidio y su disconformidad con Claudio Úbeda por la decisión de haber sacado a Exequiel Zeballos a los 70 minutos. En su lugar ingresó Alan Velasco.

Este cambio generó el asombro de propios y extraños, ya que con el resultado igualado, el extremo era una las cartas más fuertes en la ofensiva para intentar lastimar a un Racing que se terminó llevando la victoria y el pase a la final.

Con información de Doble Amarilla