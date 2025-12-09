Reforma laboral: asambleas limitadas y fuertes sanciones por “prácticas desleales”

Así figura, con cambios en el artículo 20 de la ley de asociaciones profesionales, en el proyecto oficial

“La asociación sindical, legalmente reconocida, podrá convocar a asambleas de personal y congresos de delegados, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros. En caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con su autorización previa, tanto respecto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. El trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma”, describe.

Por su parte, los delegados del personal tendrán derecho a 10 horas mensuales para realizar sus actividades vinculadas a su actividad sindical sin perder retribución.

El proyecto señala que el empleador deberá “conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga una cantidad mayor. El ejercicio de este derecho no podrá generar la interrupción de actividades en el área de trabajo”.

En caso de no cumplir con esos artículos, el proyecto fija que “serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de las asociaciones sindicales, o en su caso, de quienes las representen: a) Incurrir en alguna de las acciones previstas en el artículo 20 ter de la presente norma; b) Intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas violando los términos del art. 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa”.

Las prácticas desleales se sancionarán con multas que pueden alcanzar hasta el 2000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el caso de las infracciones graves. Y “todo damnificado por una acción y/u omisión que la presente ley define como práctica desleal podrán promover una querella ante el juez o tribunal competente”.

Clarín