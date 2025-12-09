El cuarteto, Patrimonio Cultural por la UNESCO

El cuarteto, género emblemático de la cultura popular de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el marco de la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO que se desarrolló en Nueva Delhi, India.

La candidatura fue tratada alrededor de las 7.30 (hora argentina), según confirmó a Cadena 3 el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana.

El funcionario explicó que el proceso comenzó en 2022, impulsado inicialmente por la gestión municipal de Martín Llaryora y continuado por el actual intendente, Daniel Passerini.

La propuesta fue elaborada en conjunto por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, y contempla aspectos centrales del género, como su identidad, su historia y las prácticas asociadas al baile, la música y la letra.

Campana indicó que la candidatura fue sometida a revisiones y aclaraciones hasta mediados de este año, y que en noviembre Argentina fue invitada a participar del plenario de la UNESCO, aunque finalmente no viajó.

Con información de Cadena 3