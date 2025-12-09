Día Internacional contra la Corrupción: Por qué se conmemora el 9 de diciembre

Desde 2003, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo laboral para enriquecerse a costa de los demás.

Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

Diferentes instituciones piden el involucramiento de toda la sociedad en general, a fin de eliminar de una buena vez este tipo de hechos.

¿Qué es el índice de percepción de la corrupción (IPC)?

El índice de percepción de la corrupción (IPC), es una valoración que lleva a cabo un grupo de expertos por medio de encuestas a la población, para saber la percepción que tienen las personas con respecto a los niveles de corrupción de los políticos y el sector público en general.

Con información de TN