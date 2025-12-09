El comunicador estaba internado desde el jueves, cuando se descompensó en su casa. Su carrera marcó una época en la TV uruguaya con programas recordados y un vínculo creativo emblemático junto a Karina Vignola.
Día Internacional contra la Corrupción: Por qué se conmemora el 9 de diciembre
Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 2003.Sociedad09/12/2025
Desde 2003, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo laboral para enriquecerse a costa de los demás.
Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Diferentes instituciones piden el involucramiento de toda la sociedad en general, a fin de eliminar de una buena vez este tipo de hechos.
¿Qué es el índice de percepción de la corrupción (IPC)?
El índice de percepción de la corrupción (IPC), es una valoración que lleva a cabo un grupo de expertos por medio de encuestas a la población, para saber la percepción que tienen las personas con respecto a los niveles de corrupción de los políticos y el sector público en general.
La Caja de Ciencias Económicas ajusta 9% y 12% las cuotas desde febrero de 2026
La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta oficializó incrementos del 9% y 12% en las cuotas sociales y asistenciales que regirán para febrero de 2026, con vencimiento en enero.
La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.
“La figura de la Virgen además de cobijo es ejemplo de resistencia a la adversidad”Sociedad08/12/2025
Durante las festividades marianas, el padre Raúl Méndez resaltó la figura de la Virgen como símbolo de consuelo y fortaleza frente a las adversidades. También señaló que pese a las muchas advocaciones "la Virgen María es una sola".
Precios, tendencias y ofertas para decorar la casa esta Navidad en Salta
Gabriel Aro, empleado de comercio en Importadora Arona, detalló en Aries cuáles son los precios de árboles, luces y adornos, qué tendencias marcan esta temporada y qué opciones económicas hay.
“Miraba la foto de mi hija y seguía”: peregrinó solo desde San Antonio de los Cobres para cumplir su promesa
Walter Chaparro llegó a la Catedral luego de una semana de peregrinación en soledad, impulsado por la recuperación de su hija de 2 años y 6 meses.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.