Maduro lanza el “Gobierno Comunal de Transición” en plena tensión con EE.UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el lunes la implementación del Gobierno Comunal de Transición al Socialismo, en el marco de las amenazas militares de Estados Unidos. Se trata de una estructura territorial que articula 5.336 salas de autogobierno y miles de organizaciones populares, con el fin de consolidar un modelo de gestión directa en todo el país.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la plataforma fue anunciada durante el balance anual del Sistema Nacional de Gobierno Popular, actividad en la que el mandatario venezolano subrayó que de esa forma se logrará profundizar la participación ciudadana y del ejercicio en la soberanía en todo el territorio nacional, informó Xinhua.

Asimismo, dijo que permitirá organizar de manera más eficiente la ejecución de proyectos locales, financiados con recursos garantizados para cada comunidad.

De esta manera, el nuevo esquema se sustenta en siete líneas de acción que, de ahora en adelante, orientarán el trabajo político y operativo.

Maduro destacó que la primera línea establece la obligación de asignar recursos a las comunidades, para que aseguren la ejecución de los proyectos más votados por sus integrantes. La meta es alcanzar más de 40.000 ejecuciones de proyectos bajo esta modalidad, cifra que busca consolidar la obra pública elaborada desde la base social organizada.

La segunda línea está orientada al fortalecimiento del sistema de planificación comunal, que integra metodologías ya existentes como el 1x10 del Buen Gobierno, las Agendas Concretas de Acción y el Mapa de los Sueños, herramientas que han sido clave para ordenar prioridades locales.

En la tercera línea, el mandatario propuso impulsar la expansión del sistema de autogobierno local mediante la instalación de salas de autogobierno, con el propósito de dotar a las comunidades de mecanismos estables para ejecutar gestión, evaluar avances y proyectar cambios con tiempos claramente definidos.

La cuarta línea enfatiza el desarrollo de la economía comunal, presentada como una estructura productiva en crecimiento que requiere expandir sus bancos comunales para atender proyectos propios de cada localidad y fortalecer circuitos comerciales vinculados a la producción artesanal, agrícola y de servicios.

En la quinta línea, el presidente pidió acelerar la interconexión entre las políticas de atención social del Gobierno nacional y el sistema de autogobierno, a fin de que las políticas sociales tengan presencia directa en cada circuito comunal y logren mayor cobertura poblacional.

La sexta línea apuesta por la formación y capacitación popular, mediante una ampliación del trabajo con la Universidad de las Comunas y la creación de estructuras comunicacionales que permitan difundir información comunitaria y defender la visión territorial del proyecto político.

La séptima línea está dedicada a la seguridad y defensa del territorio, para lo cual Maduro planteó integrar a los Cuadrantes de Paz en cada circuito comunal, con el fin de garantizar la protección ciudadana y consolidar capacidades locales ante eventuales amenazas o riesgos.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien acompañó a Maduro en su alocución, dijo que la economía comunal ya tiene un impacto visible en la economía real del país, destacando el crecimiento del sector de construcción y el aporte de los proyectos comunales al Producto Interno Bruto.

Además, Rodríguez señaló que se trabaja en articular todos los procesos productivos comunitarios, desde textiles y artesanías hasta siembra y cría de animales, para conformar redes económicas territoriales que mejoren el abastecimiento y dinamicen la circulación de bienes y servicios. Precisó que esperan tener indicadores monetarios provenientes de todas las comunas para 2026, como parte del esfuerzo por consolidar un ecosistema financiero territorial capaz de sostener la expansión de la producción comunitaria.

Maduro instruyó articular con el sistema bancario nacional para articular fondos públicos y privados que permitan avanzar hacia la meta de 4.000 bancos comunales activos, concebidos como instrumentos financieros que acompañan la producción local.

La jornada concluyó con un mensaje de reafirmación del papel del Gobierno Comunal de Transición al Socialismo como un eje estructural del modelo venezolano, destinado a garantizar la independencia, la paz interna y la construcción de un esquema democrático centrado en el protagonismo del pueblo organizado.