Cachi avanza en la Ley Yolanda: capacitan a funcionarios para impulsar políticas ambientales

Con un proyecto destinado a la promoción, el municipio accedió a un nuevo Fondo Turístico y prepara una agenda reforzada de actividades para sostener su liderazgo en la temporada estival. “Moldes fue el más elegido de la provincia en la temporada de verano, y estamos trabajando para que este año sea el sexto”, indicaron.
El intendente de Cachi, Américo Liendro, aseguró, en "Qué domingo" por Aries, que la implementación de la Ley Yolanda significó un avance clave para el municipio, especialmente en temas vinculados al ambiente, el uso del agua y la planificación urbana.
El primer taller estuvo dirigido a funcionarios, jefes de área y representantes de instituciones locales, con el acompañamiento de la Fundación Reverdece y de la especialista Nora Di Salvo.
“Para nosotros fue muy positivo. No conocíamos en profundidad la ley y ahora entendemos su importancia para el futuro del municipio”, expresó Liendro.
El jefe comunal reconoció que el municipio debe fortalecer su política ambiental:
“Quizás no estuvimos a la altura en esta gestión, pero ahora vamos a trabajar seriamente en medio ambiente”, afirmó.
Agua, agricultura y turismo: los ejes críticos
Liendro recordó que la agricultura es la principal actividad económica de Cachi y depende directamente del buen uso del recurso hídrico.
“Debemos cuidar las aguas de riego y de consumo. Las capacitaciones nos ayudan a pensar políticas de Estado municipales”, indicó.
El intendente adelantó que el trabajo continuará durante 2026 con nuevas herramientas formativas y la incorporación del componente ambiental en futuros proyectos urbanísticos y turísticos.
Vialidad Nacional informó que continúan las tareas de despeje en un tramo de casi 10 kilómetros afectado por deslizamientos y erosiones tras las lluvias de anoche.
La tradicional peregrinación por el Día de la Inmaculada Concepción reunirá a miles de fieles en un recorrido de 15 kilómetros. El santuario, con más de 119 años de historia, es uno de los más importantes del norte salteño.
El Concejo Deliberante de Cerrillos aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de estas apps en la localidad. Según se informó, había malestar en los trabajadores del volante por las altas multas a las que se exponían.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
