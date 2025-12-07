Cachi avanza en la Ley Yolanda: capacitan a funcionarios para impulsar políticas ambientales

El intendente Américo Liendro destacó en Aries la importancia de la capacitación ambiental obligatoria y anticipó que el municipio buscará consolidar una política de Estado vinculada al ambiente, el agua y el desarrollo urbano.

Municipios07/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El intendente de Cachi, Américo Liendro, aseguró, en "Qué domingo" por Aries, que la implementación de la Ley Yolanda significó un avance clave para el municipio, especialmente en temas vinculados al ambiente, el uso del agua y la planificación urbana.

El primer taller estuvo dirigido a funcionarios, jefes de área y representantes de instituciones locales, con el acompañamiento de la Fundación Reverdece y de la especialista Nora Di Salvo.

“Para nosotros fue muy positivo. No conocíamos en profundidad la ley y ahora entendemos su importancia para el futuro del municipio”, expresó Liendro.

El jefe comunal reconoció que el municipio debe fortalecer su política ambiental:

“Quizás no estuvimos a la altura en esta gestión, pero ahora vamos a trabajar seriamente en medio ambiente”, afirmó.

Agua, agricultura y turismo: los ejes críticos

Liendro recordó que la agricultura es la principal actividad económica de Cachi y depende directamente del buen uso del recurso hídrico.

“Debemos cuidar las aguas de riego y de consumo. Las capacitaciones nos ayudan a pensar políticas de Estado municipales”, indicó.

El intendente adelantó que el trabajo continuará durante 2026 con nuevas herramientas formativas y la incorporación del componente ambiental en futuros proyectos urbanísticos y turísticos.



