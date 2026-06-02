Salta y el desafío de soterrar los cables en el casco histórico

Salta viene mostrando en los últimos años una decisión política clara de recuperar y mejorar el espacio público. La puesta en valor del casco histórico, las obras de veredas, iluminación, plazas y ordenamiento urbano forman parte de una mirada que busca una ciudad más atractiva, más segura y también más amigable para vecinos y turistas.

Y en ese camino aparece un debate que quizás todavía no ocupa el centro de la agenda pública, pero que tarde o temprano deberá darse: el soterramiento del cableado aéreo en el casco histórico.

Porque si uno recorre las calles más emblemáticas de la ciudad, hay algo que todavía rompe visualmente con la arquitectura colonial y con el enorme esfuerzo de recuperación urbana que se viene realizando: los cables. Postes saturados, tendidos cruzados, conexiones improvisadas y contaminación visual que muchas veces opacan edificios históricos, iglesias, comercios y espacios turísticos.

No se trata solamente de una cuestión estética. También tiene relación con la seguridad, el orden urbano y la calidad del espacio público. Una ciudad visualmente limpia genera otra percepción. Mejora la experiencia turística, potencia la actividad comercial y revaloriza el patrimonio arquitectónico.

Además, el casco histórico de Salta tiene una particularidad: allí conviven dos de los motores más importantes de la economía local, el comercio y el turismo. Por eso, cualquier mejora urbana en esa zona impacta directamente en la actividad privada, en las pymes y en la imagen que la ciudad proyecta hacia quienes la visitan.

La discusión, además, no parte de cero. Salta cuenta desde hace años con normativa urbanística que contempla el soterramiento del cableado en áreas centrales y patrimoniales. El propio Código de Planeamiento Urbano Ambiental ya establecía criterios para avanzar en ese sentido, aunque su aplicación plena todavía sigue siendo una deuda pendiente. El desafío, entonces, no parece ser discutir la idea, sino encontrar la decisión política y el esquema de inversión para ejecutarla de manera gradual.

Nadie imagina una transformación total e inmediata. Sería económicamente complejo y técnicamente difícil. Pero sí parece razonable comenzar por etapas. Algunas cuadras estratégicas. Sectores turísticos puntuales. Circuitos históricos específicos. Empezar.

Muchas ciudades patrimoniales del mundo avanzaron así: de manera gradual, sostenida y con planificación. Y el resultado es evidente. Cuando desaparece el cableado aéreo, aparece la arquitectura, la identidad y el paisaje urbano.

Salta ya dio pasos importantes en la recuperación del casco histórico. Pensar en una ciudad con menos contaminación visual, más ordenada y con su patrimonio arquitectónico plenamente visible puede ser también parte de la discusión sobre la Salta que viene.