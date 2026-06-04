Realizaron un operativo de limpieza en el Dique Las Lomitas
En el marco de la Semana del Medio Ambiente, se llevó adelante un importante operativo de limpieza en el cuerpo de agua del Dique Las Lomitas, una iniciativa impulsada para contribuir a la conservación del ecosistema, proteger la biodiversidad local y promover el cuidado de uno de los espacios naturales más importantes de Campo Quijano.
La jornada contó con la participación de alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 3106 “Ing. Ricardo F. Maury”, personal de Policía Lacustre, voluntarios ambientales, representantes de empresas e instituciones de la comunidad, además de vecinos comprometidos con el cuidado del ambiente.
Durante el operativo se retiró una importante cantidad de residuos y materiales contaminantes que se encontraban tanto en el espejo de agua como en sectores aledaños, reflejando la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano con la preservación de estos espacios.
Desde el Municipio destacaron y agradecieron la participación de todos los que se sumaron a esta acción, entre ellos los estudiantes de la Escuela Técnica Ingeniero Maury, la empresa Sucra Central, Buceo Salta 21, Extreme Game Salta y los vecinos que colaboraron de manera desinteresada durante la jornada.
El Dique Las Lomitas es un patrimonio natural de toda la comunidad y uno de los lugares más visitados por vecinos y turistas. Por ello, se reiteró el llamado a cuidar y mantener limpio este espacio, evitando arrojar residuos y colaborando con su conservación.
Estas acciones permiten generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales y garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de un ambiente sano, limpio y sostenible.