San Lorenzo: el Tribunal Administrativo de Faltas ya atiende en su nueva sede

El nuevo organismo, que funciona bajo la órbita de la gestión del intendente Manuel Saravia, se encuentra atendiendo al público de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.

La sede operativa está ubicada en Avenida San Martín 1850, en pleno corazón de Villa San Lorenzo, donde los ciudadanos pueden acercarse a resolver trámites, formular descargos o regularizar actas de infracción pendientes.

El tribunal está a cargo del Dr. Ernesto Aráoz, quien coordina un equipo técnico dedicado al control y seguimiento de las faltas labradas por las áreas de control público municipal.

Entre las principales competencias que absorbe la oficina se encuentran las actas contravencionales emitidas por la Dirección de Tránsito, los inspectores de Medioambiente y Arbolado Público, y las intimaciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas, buscando ordenar el crecimiento urbano y de convivencia en el municipio.