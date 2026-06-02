Bomberos de San Lorenzo advierten más accidentes viales y piden equipamiento para rescates

Los incendios de pastizales continúan siendo una de las emergencias más frecuentes para los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, especialmente durante períodos de viento intenso y condiciones climáticas adversas.

La jefa del cuartel, Macarena Rizzotti, recordó que sus primeras intervenciones estuvieron vinculadas justamente a este tipo de siniestros y explicó que se trata de situaciones que pueden volverse peligrosas en cuestión de minutos.

El viento, uno de los principales riesgos

Rizzotti señaló que en incendios de campo o de monte el viento puede modificar rápidamente el comportamiento del fuego y poner en riesgo a quienes trabajan en el lugar.

Recordó intervenciones durante jornadas de viento Zonda, cuando las llamas parecían controladas pero las brasas volvían a encenderse y obligaban a reiniciar las tareas de combate.

“Se enfriaba el incendio y el viento volvía a reactivar las cenizas”, relató en Compartiendo su Mañana, por Aries.

Rescates en los cerros

Además de los incendios, el cuartel tiene una fuerte presencia en los senderos y cerros de San Lorenzo, donde suelen registrarse rescates de personas lesionadas o extraviadas.

Por esa razón, los bomberos realizan entrenamiento físico permanente y capacitaciones específicas en rescate con cuerdas y atención prehospitalaria.

Los operativos suelen requerir varias personas debido a las dificultades que presentan algunos senderos para evacuar heridos.

El equipamiento que necesitan

Rizzotti advirtió que una de las principales necesidades actuales está vinculada al rescate vehicular.

Según explicó, el crecimiento de los accidentes en la zona obliga a contar con más herramientas especializadas para trabajar sobre vehículos dañados y asistir a personas atrapadas.

La jefa del cuartel destacó que existe una buena cantidad de aspirantes en formación, pero sostuvo que fortalecer el equipamiento permitiría responder con mayor rapidez y seguridad ante emergencias complejas.