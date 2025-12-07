El exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor, Alfredo Díaz, falleció a los 56 años de un infarto tras pasar un año preso y en aislamiento en la sede del Sebin en Caracas.
Japón acusa a China de un "acto hostil" tras incidente aéreo
Japón presentó una "protesta enérgica" a China tras calificar como un "acto peligroso" que aviones militares chinos fijaran sus radares de ataque en cazas F-15 de la Fuerza Aérea japonesa.El Mundo07/12/2025
Aviones militares de China fijaron sus radares en cazas japoneses cerca de la isla sureña de Okinawa, afirmó el domingo el Ministerio de Defensa de Japón, que lo calificó como un "acto peligroso".
Tokio envió a Pekín una "protesta enérgica" tras los incidentes, que no dejaron daños ni víctimas, dijo en conferencia de prensa el ministro japonés de Defensa, Shinkiro Koizumi.
Las relaciones entre los dos países se han tensado luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.
Koizumi calificó la acción china como "peligrosa y extremadamente lamentable" y pidió a Pekín evitar que se repita.
El ministro precisó que "un caza J-15 lanzado desde el portaaviones 'Liaoning' de la marina china intermitentemente fijó el radar" en un avión de combate F-15 de la fuerza aérea de autodefensa de Japón que había sido movilizado debido a la intrusión del avión chino en el espacio aéreo japonés.
Unas dos horas después, otro avión chino J-15 fijó intermitentemente su radar en otro caza japonés, agregó.
"Fijar el radar en estos incidentes constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para el vuelo seguro de la aeronave", señaló.
Los aviones de combate usan el radar para identificar objetivos de ataque, así como para operaciones de búsqueda y rescate.
Con información de afp, reuters
Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto de Gaza, urgieron este sábado en el Doha Forum la implementación de la segunda fase del acuerdo de tregua, exigiendo la retirada total de las fuerzas israelíes.
La Policía Antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la región norteña de Piura, frustrando su envío a Bélgica.
Una nueva variante de malware para Android llamada RelayNFC está causando una ola de ataques en Brasil, buscando instalar un troyano bancario para robar datos financieros.
A casi una semana de las elecciones, Honduras sigue sin un presidente electo debido a la lentitud del escrutinio y las actas con "inconsistencias".
El pontífice, de origen estadounidense y nacionalizado peruano, señaló que la diplomacia vaticana está "constantemente orientada al servicio de la humanidad", priorizando la voz de los pobres y vulnerables.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.