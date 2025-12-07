Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Chiqui Tapia se reunió con funcionarios de EEUU y espera un encuentro con Trump
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, viajó a Estados Unidos y participó de un cónclave en Mar-a-Lago, la exclusiva residencia de Donald Trump. La visita, que ocurrió horas después del sorteo del Mundial 2026, tuvo un fuerte peso político, ya que Tapia mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios y empresarios norteamericanos.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de Tapia se dio en un momento clave, llenando el "espacio vacío" que dejó la cancelación del viaje presidencial de Javier Milei a Washington, que había generado "ruido diplomático" en la relación bilateral.
Invitación a la Casa Blanca
Durante la cena organizada en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una larga charla con Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente.
- El Invitado: Del diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de la AFA se junte con Donald Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo.
- Rol de la AFA: La presencia argentina fue interpretada en Washington como un gesto institucional necesario, con Tapia ocupando un rol de interlocutor en un momento de tensión diplomática.
Tensión con la Casa Rosada
La visita ocurrió en paralelo a que el Gobierno Nacional intensificara sus críticas hacia la conducción de la AFA, con funcionarios y periodistas alineados al oficialismo cuestionando incluso la cercanía de Lionel Messi con el presidente de la entidad. La propia Patricia Bullrich había pedido públicamente que el capitán argentino “se corra del medio”.
Con información de Noticias Argentinas
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.