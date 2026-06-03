Ariel Broggi se suma al cuerpo técnico de Coudet en River

River ya trabaja en el armado del equipo para el segundo semestre y también del cuerpo técnico de Eduardo Coudet, que sumaría a un viejo conocido con el que consiguió los únicos tres títulos como DT.

Ariel Broggi tiene todo encaminado para ser el nuevo asistente del “Chacho”, que también cuenta con Damián Musto en mencionado rol. El ex DT de Gimnasia de Mendoza, entidad con la que consiguió el ascenso a la Liga Profesional en 2025, tendrá una oportunidad única.

Coudet está sancionado por la AFA por sus dichos contra Yael Falcón Pérez en la final del Apertura frente a Belgrano y no podrá dirigir los primeros dos cotejos del Torneo Clausura. Es decir, Broggi podría ocupar su lugar y pasaría de dirigir al “Lobo” mendocino en dos categorías a dirigir a River en meses.