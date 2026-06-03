Ariel Broggi se suma al cuerpo técnico de Coudet en River

El exDT del “Lobo” mendocino, con quien obtuvo el ascenso a la Liga Profesional, se suma a la actual estructura deportiva y será el encargado de comandar al equipo en las primeras dos jornadas del Torneo Clausura
Deportes03/06/2026

image

River ya trabaja en el armado del equipo para el segundo semestre y también del cuerpo técnico de Eduardo Coudet, que sumaría a un viejo conocido con el que consiguió los únicos tres títulos como DT.

Ariel Broggi tiene todo encaminado para ser el nuevo asistente del “Chacho”, que también cuenta con Damián Musto en mencionado rol. El ex DT de Gimnasia de Mendoza, entidad con la que consiguió el ascenso a la Liga Profesional en 2025, tendrá una oportunidad única.

Coudet está sancionado por la AFA por sus dichos contra Yael Falcón Pérez en la final del Apertura frente a Belgrano y no podrá dirigir los primeros dos cotejos del Torneo Clausura. Es decir, Broggi podría ocupar su lugar y pasaría de dirigir al “Lobo” mendocino en dos categorías a dirigir a River en meses.

Te puede interesar
image

Numeros de seleccion

Deportes03/06/2026
Se dieron a conocer los números y la vestimenta que utilizarán los jugadores del equipo de Lionel Scaloni durante el Mundial.
Z2X45ITUVRIPBDIRQPPRRVGTVU

Primer lío en Francia: los jugadores no quieren pagar

Deportes03/06/2026
Las primeras tensiones y discrepancias se han manifestado en las últimas horas en la concentración de la selección francesa, a tan solo ocho días de que arranque el Mundial. De acuerdo con la información de L’Équipe, los jugadores están disconformes con el número de entradas que les ha brindado la Federación Francesa de Fútbol y, este martes, durante la visita del presidente federativo, Philippe Diallo, mostraron su inconformidad ante la propuesta del dirigente galo.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail