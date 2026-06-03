Primer lío en Francia: los jugadores no quieren pagar

Diallo informó a la plantilla que el número de entradas que tendrán a disposición serán ocho: dos sin coste alguno y las seis restantes de pago. Una cantidad considerada escasa por los jugadores, que estiman que deberían ser más debido al número de allegados y familiares que viajarán con ellos a Estados Unidos para apoyar a la selección francesa.

No es el único frente abierto que tiene la Federación Francesa de Fútbol. El otro concierne a las primas por disputar el Mundial. Diallo, presidente de la FFF, redujo los bonus por resultados debido al alto coste que supondrá el viaje a Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones han avanzado por buen camino y la cantidad a percibir por cada futbolista podría acercarse a sus pretensiones.