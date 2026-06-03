Primer lío en Francia: los jugadores no quieren pagar

Las primeras tensiones y discrepancias se han manifestado en las últimas horas en la concentración de la selección francesa, a tan solo ocho días de que arranque el Mundial. De acuerdo con la información de L’Équipe, los jugadores están disconformes con el número de entradas que les ha brindado la Federación Francesa de Fútbol y, este martes, durante la visita del presidente federativo, Philippe Diallo, mostraron su inconformidad ante la propuesta del dirigente galo.
Deportes03/06/2026

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Diallo informó a la plantilla que el número de entradas que tendrán a disposición serán ocho: dos sin coste alguno y las seis restantes de pago. Una cantidad considerada escasa por los jugadores, que estiman que deberían ser más debido al número de allegados y familiares que viajarán con ellos a Estados Unidos para apoyar a la selección francesa.

No es el único frente abierto que tiene la Federación Francesa de Fútbol. El otro concierne a las primas por disputar el Mundial. Diallo, presidente de la FFF, redujo los bonus por resultados debido al alto coste que supondrá el viaje a Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones han avanzado por buen camino y la cantidad a percibir por cada futbolista podría acercarse a sus pretensiones.

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