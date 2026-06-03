Numeros de seleccion
La FIFA dio a conocer las listas finales de todas las selecciones que disputarán el Mundial 2026 y se confirmaron los dorsales que utilizarán los 26 jugadores de la Selección Argentina.
De los 26 nombres mencionados en la nómina, son ocho los que tendrán su debut en este evento mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Más allá de todos esos cambios, hay 17 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi.
Los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026:
1. Juan Musso.
2. Leo Balerdi.
3. Nicolás Tagliafico
4. Gonzalo Montiel
5. Leandro Paredes
6. Lisandro Martínez
7. Rodrigo De Paul
8. Valentín Barco
9. Julián Álvarez
10. Leo Messi
11. Gio Lo Celso
12. Gerónimo Rulli
13. Cristian Romero
14. Exequiel Palacios
15. Nicolás González
16. Thiago Almada
17. Giuliano Simeone
18. Nico Paz
19. Nicolás Otamendi
20. Alexis Mac Allister
21. José Manuel López
22. Lautaro Martínez
23. Emiliano Martínez
24. Enzo Fernández
25. Facundo Medina
26. Nahuel Molina