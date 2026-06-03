Numeros de seleccion

La FIFA dio a conocer las listas finales de todas las selecciones que disputarán el Mundial 2026 y se confirmaron los dorsales que utilizarán los 26 jugadores de la Selección Argentina.

De los 26 nombres mencionados en la nómina, son ocho los que tendrán su debut en este evento mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Más allá de todos esos cambios, hay 17 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Los números de la Selección Argentina en el Mundial 2026:

1. Juan Musso.

2. Leo Balerdi.

3. Nicolás Tagliafico

4. Gonzalo Montiel

5. Leandro Paredes

6. Lisandro Martínez

7. Rodrigo De Paul

8. Valentín Barco

9. Julián Álvarez

10. Leo Messi

11. Gio Lo Celso

12. Gerónimo Rulli

13. Cristian Romero

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nico Paz

19. Nicolás Otamendi

20. Alexis Mac Allister

21. José Manuel López

22. Lautaro Martínez

23. Emiliano Martínez

24. Enzo Fernández

25. Facundo Medina

26. Nahuel Molina