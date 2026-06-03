Argentina ajusta detalles en Kansas: Cuti Romero y Thiago Almada recibieron el alta médica

La Selección Argentina continúa con su preparación en Estados Unidos de cara a los compromisos amistosos de la fecha FIFA y este jueves tendrá una jornada especial, ya que el entrenamiento será a puertas abiertas para los hinchas en Kansas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó este miércoles su segundo ensayo en el complejo Compass Minerals, donde el cuerpo técnico comenzó a intensificar los trabajos tácticos pensando en los próximos desafíos.

La práctica se inició con tareas físicas en el gimnasio bajo la supervisión de los preparadores físicos, quienes diagramaron una serie de ejercicios de activación y prevención de lesiones. Posteriormente, Scaloni tomó el control de la actividad en el campo de juego y dispuso ejercicios tácticos de alta intensidad en espacios reducidos.

El entrenador dividió la sesión en tres bloques de 15 minutos cada uno, en los que trabajó distintos conceptos defensivos y ofensivos con el objetivo de afinar el funcionamiento colectivo del campeón del mundo.

La gran noticia de la jornada llegó desde el departamento médico. Tanto Cristian "Cuti" Romero como Thiago Almada recibieron el alta médica y se entrenaron con normalidad junto al resto del plantel, por lo que quedaron a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos.

Con el grupo prácticamente completo y sin mayores inconvenientes físicos, la Albiceleste continuará ajustando detalles antes del primero de los amistosos programados en territorio estadounidense.

El próximo sábado, Argentina disputará un encuentro de preparación frente a Honduras, una prueba que le permitirá a Scaloni seguir evaluando variantes y darle rodaje a varios futbolistas en el camino hacia los grandes objetivos de la temporada.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los aficionados, que este jueves podrán observar de cerca a los campeones del mundo durante la práctica abierta en Kansas.