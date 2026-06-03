Lionel Messi, premio Princesa de Asturias de los Deportes

Lionel Messi ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, sucediendo en el palmarés a Serena Williams, galardonada el pasado año. El jurado ha reconocido una trayectoria considerada entre las más brillantes de la historia del deporte, marcada por los éxitos colectivos e individuales y por una influencia que trasciende los terrenos de juego.

Messi, de 38 años, suma un currículo difícilmente igualable. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, donde legó desde Argentina, se convirtió en el máximo referente de una de las etapas más exitosas del club azulgrana. En el Camp Nou logró numerosos títulos nacionales e internacionales, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, 10 ligas españolas, 7 Copas del Rey, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España. Su sala de trofeos se amplió en el PSG con dos ligas y una copa. Como futbolista del Inter de Miami, donde juega actualmente, también ha conquistado una MLS, una Copa de la Liga y una Supporters Shield.

Con la selección argentina alcanzó la cima definitiva de su carrera al conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2022, el único gran título que faltaba en su palmarés. A ese éxito añadió la conquista de dos ediciones de la Copa América, consolidando su liderazgo al frente de la albiceleste.

En el plano individual, Messi ostenta el récord de ocho Balones de Oro, además de múltiples distinciones como mejor jugador del mundo. También fue reconocido con varios premios internacionales, entre ellos el Laureus al mejor deportista del año. Ahora, el Princesa de los Deportes también adornará su historia.