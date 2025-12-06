Navidad en el Mercado San Miguel: Arrancó la feria con rebajas en indumentaria y adornos

Con espíritu festivo, el mercado San Miguel inaugura su primer sábado navideño con ofertas increíbles en diferentes rubros que los clientes podrán aprovechar toda la jornada.

“Navidad en el mercado San Miguel” es un evento comercial que se desarrollará todos los sábados de diciembre e incluirá promociones, rebajas y descuentos especiales. También se implementará la denominada “happy hours” u “horas felices” (periodo específico de tiempo donde se ofrecen productos a precios reducidos).

La feria navideña tendrá lugar en el predio central del mercado, ingresando por Avda. San Martín 782 y peatonal Alberdi 290 (los puestos adheridos tendrán carteles indicativos con los precios) y en el anexo de Pje. Miramar 433, en la esquina de San Martín y Córdoba. El predio central abre de 8 a 14 y de 17 a 21:30 y el anexo de 8 a 21:30.

Hoy es el primer sábado de esta gran feria de Navidad. A continuación se detallan algunas de los cientos de ofertas que los puesteros prepararon para este día:

ADORNOS NAVIDEÑOS

Adornos, box importado desde $20.000

Adorno navideños, combo $10.000

Vestidos para niño Jesús $10.000

Vestidos para virgen María $25.000

Juego de pesebre desde $5.000

Árbol navideño desde $4.000

Juego de luces blancas 7 metros desde $9.000

Juego de luces color desde $6.000

Adornos grandes desde $15.000



CALZADOS

Zapatos de hombre desde $32.000

Botines de fútbol desde $42.000

Zapatillas deportivas desde $15.000

Botines para niños desde $25.000

Zapatillas urbanas desde $22.000

Ojotas, ambos sexos, desde $6.000



ROPA BLANCA

Pijamas para jovencitas desde $4.500

Pijama damas, 3 piezas desde $8.000

Batas de baño desde $13.500

Toallones varios diseños, desde $4.500

Biquinis dama desde $6.000

Soquetes por docena desde $3.600



INDUMENTARIA FEMENINA

Remeras dama, de modal desde $9.000

Pantalón palazo dama, desde $12.000

Pantalón de fibrana, desde $10.000

Calza de lycra, desde $9.000

Short de lycra, desde $7.000

Biker desde $7.000

Palazo floreado desde $8.500

Remeras estampadas, desde $4.500

Remeras cortas, desde $4.000

Campera, media estación, desde $15.000

Pantalón de lino desde $8.000

Pantalón palazo de seda desde $7.500

Buzos desde $12.000



INDUMENTARIA HOMBRE

Chombas varios modelos, desde $10.000

Remeras de algodón, desde $8.000

Jeans, hombre, desde $10.000

Pantalones deportivos, desde $10.000

Gorras de gabardina desde $6.000

Pantalón corto deportivo, desde $5.000

Camiseta de fútbol, varios equipos, desde $5.000

Musculosas, varios modelos, desde $8.000



ROPA PARA NIÑOS

Remeras, varios modelos, desde $8.000

Remeras para bebés, desde $7.000

Bermudas para niños, desde $16.000

Camisas de vestir desde $12.000

Bermudas, varios modelos, desde $12.000

Zapatillas para niños desde $12.000



REGALERÍA Y BAZAR

Fanales 80 cm. (faroles) desde $18.000

Bandejas 20 x 30 desde 2.000

Cuerinas varias por ½ metro $2.500

Centro de mesa varios modelos, desde $1.800

Suvenires, desde $1.200

Bolsos materos desde $10.000

Mantel más servilletas desde $15.000

Piñatas, varias, desde $8.000



Las ofertas navideñas continuarán el próximo sábado con otros rubros, los que irán variando cada semana. Además, los domingos 21 y 28 de diciembre, abrirá en forma especial el anexo de Pje. Miramar durante media jornada para facilitar las compras familiares para estas fiestas.