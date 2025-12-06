El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de UNICEF Argentina y RELAF, presentó el programa de Padrinazgo y Madrinazgo ante la Justicia y el Ministerio Público.
Navidad en el Mercado San Miguel: Arrancó la feria con rebajas en indumentaria y adornos
Todos los sábados de diciembre habrá ofertas en ropa, calzado, juguetes y adornos navideños con precios desde 5.000 pesos.Salta06/12/2025
Con espíritu festivo, el mercado San Miguel inaugura su primer sábado navideño con ofertas increíbles en diferentes rubros que los clientes podrán aprovechar toda la jornada.
“Navidad en el mercado San Miguel” es un evento comercial que se desarrollará todos los sábados de diciembre e incluirá promociones, rebajas y descuentos especiales. También se implementará la denominada “happy hours” u “horas felices” (periodo específico de tiempo donde se ofrecen productos a precios reducidos).
La feria navideña tendrá lugar en el predio central del mercado, ingresando por Avda. San Martín 782 y peatonal Alberdi 290 (los puestos adheridos tendrán carteles indicativos con los precios) y en el anexo de Pje. Miramar 433, en la esquina de San Martín y Córdoba. El predio central abre de 8 a 14 y de 17 a 21:30 y el anexo de 8 a 21:30.
Hoy es el primer sábado de esta gran feria de Navidad. A continuación se detallan algunas de los cientos de ofertas que los puesteros prepararon para este día:
ADORNOS NAVIDEÑOS
Adornos, box importado desde $20.000
Adorno navideños, combo $10.000
Vestidos para niño Jesús $10.000
Vestidos para virgen María $25.000
Juego de pesebre desde $5.000
Árbol navideño desde $4.000
Juego de luces blancas 7 metros desde $9.000
Juego de luces color desde $6.000
Adornos grandes desde $15.000
CALZADOS
Zapatos de hombre desde $32.000
Botines de fútbol desde $42.000
Zapatillas deportivas desde $15.000
Botines para niños desde $25.000
Zapatillas urbanas desde $22.000
Ojotas, ambos sexos, desde $6.000
ROPA BLANCA
Pijamas para jovencitas desde $4.500
Pijama damas, 3 piezas desde $8.000
Batas de baño desde $13.500
Toallones varios diseños, desde $4.500
Biquinis dama desde $6.000
Soquetes por docena desde $3.600
INDUMENTARIA FEMENINA
Remeras dama, de modal desde $9.000
Pantalón palazo dama, desde $12.000
Pantalón de fibrana, desde $10.000
Calza de lycra, desde $9.000
Short de lycra, desde $7.000
Biker desde $7.000
Palazo floreado desde $8.500
Remeras estampadas, desde $4.500
Remeras cortas, desde $4.000
Campera, media estación, desde $15.000
Pantalón de lino desde $8.000
Pantalón palazo de seda desde $7.500
Buzos desde $12.000
INDUMENTARIA HOMBRE
Chombas varios modelos, desde $10.000
Remeras de algodón, desde $8.000
Jeans, hombre, desde $10.000
Pantalones deportivos, desde $10.000
Gorras de gabardina desde $6.000
Pantalón corto deportivo, desde $5.000
Camiseta de fútbol, varios equipos, desde $5.000
Musculosas, varios modelos, desde $8.000
ROPA PARA NIÑOS
Remeras, varios modelos, desde $8.000
Remeras para bebés, desde $7.000
Bermudas para niños, desde $16.000
Camisas de vestir desde $12.000
Bermudas, varios modelos, desde $12.000
Zapatillas para niños desde $12.000
REGALERÍA Y BAZAR
Fanales 80 cm. (faroles) desde $18.000
Bandejas 20 x 30 desde 2.000
Cuerinas varias por ½ metro $2.500
Centro de mesa varios modelos, desde $1.800
Suvenires, desde $1.200
Bolsos materos desde $10.000
Mantel más servilletas desde $15.000
Piñatas, varias, desde $8.000
Las ofertas navideñas continuarán el próximo sábado con otros rubros, los que irán variando cada semana. Además, los domingos 21 y 28 de diciembre, abrirá en forma especial el anexo de Pje. Miramar durante media jornada para facilitar las compras familiares para estas fiestas.
