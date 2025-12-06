Milei cargó contra el kirchnerismo: "Nos entregaron un país pobre e indefenso"

Durante su discurso en Río Cuarto, el presidente Javier Milei dedicó un extenso tramo a criticar al kirchnerismo por su postura respecto a las Fuerzas Armadas. Aseguró que, durante las últimas décadas, ese sector “demonizó” a los militares y “resentió la relación con la sociedad” en un intento por obtener rédito político.

El mandatario calificó como “infantil” la reacción de dirigentes opositores ante la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, y sostuvo que se montó “revuelo mediático” con fines partidarios.

Milei acusó al kirchnerismo de haberse apropiado del concepto de soberanía “desde la pobreza”, al afirmar que “para ellos soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina”.

“Nos entregaron un país pobre e indefenso”, afirmó. “La verdadera soberanía requiere prosperidad económica y capacidades militares que permitan defenderla”.

El Presidente insistió en que su gobierno emprende “un cambio histórico” al revalorizar a las Fuerzas Armadas y reconstruir su equipamiento.