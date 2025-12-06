Milei cargó contra el kirchnerismo: "Nos entregaron un país pobre e indefenso"

El Presidente acusó al kirchnerismo de haber dejado al país “pobre e indefenso” y de usar la dictadura “con fines políticos”. Reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas y afirmó que su gobierno busca revertir “décadas de destrato”.

06/12/2025

Durante su discurso en Río Cuarto, el presidente Javier Milei dedicó un extenso tramo a criticar al kirchnerismo por su postura respecto a las Fuerzas Armadas. Aseguró que, durante las últimas décadas, ese sector “demonizó” a los militares y “resentió la relación con la sociedad” en un intento por obtener rédito político.

El mandatario calificó como “infantil” la reacción de dirigentes opositores ante la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, y sostuvo que se montó “revuelo mediático” con fines partidarios.

f16 mileiMilei presentó los F-16 y aseguró que a partir de hoy los argentinos estarán más seguros

Milei acusó al kirchnerismo de haberse apropiado del concepto de soberanía “desde la pobreza”, al afirmar que “para ellos soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina”.

“Nos entregaron un país pobre e indefenso”, afirmó. “La verdadera soberanía requiere prosperidad económica y capacidades militares que permitan defenderla”.

El Presidente insistió en que su gobierno emprende “un cambio histórico” al revalorizar a las Fuerzas Armadas y reconstruir su equipamiento.

