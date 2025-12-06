Milei presentó los F-16 y aseguró que a partir de hoy los argentinos estarán más seguros

El presidente Javier Milei encabezó en la base aérea de Las Higueras, en Río Cuarto, la ceremonia de incorporación operativa de los primeros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon, recientemente adquiridos por la Argentina.

El mandatario describió el día como “histórico” y aseguró que la llegada de este nuevo sistema de armas marca un punto de inflexión para la defensa nacional.

Durante el acto, Milei destacó la demostración aérea realizada por los pilotos, quienes sobrevolaron Buenos Aires durante su viaje hacia Córdoba. “Hoy cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores buscando el cielo”, expresó.

El Presidente sostuvo que la incorporación de los F-16 permitirá “robustecer sustancialmente” a la Fuerza Aérea y remarcó: “A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro".

Además, afirmó que estos aviones son “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo, un país que se toma en serio a sí mismo y pretende recuperar protagonismo en el concierto de las naciones”.

Según Milei, la modernización militar forma parte de un proceso más amplio para recuperar la capacidad disuasiva del país y dejar atrás “décadas de destrato hacia las Fuerzas Armadas”.