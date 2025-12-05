Registro Civil activa guardias para fin de semana largo

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que durante este fin de semana largo se mantendrán las guardias de inscripciones de nacimientos y defunciones, y que el sábado y domingo estarán activas también las guardias de identificación.

Nacimientos y defunciones

Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre se podrán inscribir, en la oficina del Hospital Materno Infantil, todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.

Identificaciones

El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención de las guardias comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.