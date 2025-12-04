La séptima gala dejó fuera a un participante tras un duelo entre una pizza cruda y un sándwich excesivo que desató durísimas críticas del jurado.
Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort
El ingreso de Marengo al sanatorio se produjo a las 33 semanas de gestación, luego de un control que derivó en estudios adicionales y reposo absoluto.Sociedad04/12/2025
Nació Isidro, el primer de Rocío Marengo y Eduardo Fort. El anuncio trajo alivio después de días cargados de preocupación por la internación preventiva que había encendido las alarmas entre sus seguidores.
La confirmación llegó de la mano de la cuenta Gossipeame, quien difundió en sus redes la llegada del bebé. El nacimiento ocurrió luego de que Marengo pasara varios días en el sanatorio porteño Otamendi, donde había sido ingresada a las 33 semanas tras un control que derivó en estudios y supervisión médica.
“Nació, Isidro el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, por suerte están los dos bien!!! Felicitaciones a toda la familia!”, publicó la administradora de Gossipeame, celebrando el final feliz después de la incertidumbre.
La internación, que había generado inquietud, se produjo por indicadores que llevaron a los médicos a recomendar reposo absoluto y observación permanente.
Rocío, acompañada en todo momento por Fort —quien, según ella misma dijo, “está al pie del cañón bancando todo y más”—, compartió parte de su día a día desde el sanatorio.
Con información de R3
