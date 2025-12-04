Las pinturas que Ozzy Osbourne hizo con chimpancés llegan a la Miami Art Week

Hasta el domingo próximo, el Spectrum Miami celebra la Miami Art Week con una colección de cuadros realizados en forma conjunta entre el legendario ícono del heavy metal Ozzy Osbourne y chimpancés artistas pertenecientes a la organización sin fines de lucro Save The Chimps.

Fallecido en julio pasado, a los 76 años, el "Príncipe de las Tinieblas" se había unido a dicha organización sin fines de lucro para crear una colección conjunta de pinturas abstractas con chimpancés que pintan en el santuario de Florida en Fort Pierce, de acuerdo con datos recabados por la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, Osbourne planteó en cinco lienzos intrincadas capas base multicolores, y luego los artistas simios del santuario añadieron sus propias pinceladas.

Esta creación conjunta de pinturas abstractas con chimpancés que pintan en el santuario de Florida, en Fort Pierce, se exhibe al público por primera vez durante la Semana del Arte de Miami, que se inicia este miércoles 3 de diciembre, día del cumpleaños de Ozzy.

Será presentada en la 15ª edición anual de la feria de arte, durante la Miami Art Week, una combinación fascinante de leyenda de la música, conservación animal y arte con propósito.

Las obras originales ya recaudaron $75,000, y ahora, impresiones de edición limitada estarán disponibles para el público.

Nombres de canciones

Las cinco obras originales firmadas, que llevan el nombre de canciones o álbumes de Osbourne, se pusieron a la venta en exclusiva en Omega Auctions, una de las principales casas de subastas de recuerdos musicales del mundo, y se vendieron por 75.000 dólares en una subasta que se celebró la semana siguiente al concierto de despedida de Ozzy y una semana antes de su fallecimiento.

La pintura más vendida, titulada "Paranoid" y creada por Ozzy y la chimpancé Janice, se vendió por 18.000 dólares.

La publicación de Ozzy en Facebook en la que presentaba la colección fue una de las últimas que hizo, y su esposa, Sharon Osbourne, escribió que Ozzy era plenamente consciente de que la colaboración había sido un éxito rotundo y que le había hecho sonreír durante sus últimos días.

“Pinto porque me da paz mental, pero no vendo mis cuadros”, había dicho Ozzy.

“He hecho una excepción con estas colaboraciones, ya que recaudan fondos para Save the Chimps, un santuario para cientos de simios rescatados de laboratorios, zoológicos de carretera y traficantes de vida silvestre”.

Láminas de colección y cuadros abstractos

Sharon Osbourne festeja el cumpleaños de su extinto esposo ayudando a lanzar una edición limitada de láminas de la colección y cinco cuadros abstractos pintados por Ozzy, titulados “Blizzard of Ozz”, “Electric Funeral”, “Paranoid”, “Tattooed Dancer” y “Technical Ecstasy”.

Save The Chimps venderá impresiones numeradas de edición limitada por 150 dólares. Todo e dinero recaudado se destinará al santuario Save the Chimps en Florida.

“Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos en el mundo animal, y estoy orgullosa de Ozzy por reunir la energía para apoyarlos durante sus últimos meses, a pesar de sus problemas de salud", dice Sharon.

"Las pinturas originales recaudaron fondos muy necesarios para el santuario, y las impresiones, bufandas y camisetas darán a aún más fans la oportunidad de ayudar”, agregó.

En Spectrum Miami (y a través de su sitio web), se pondrán a la venta 50 copias de edición limitada de las cinco pinturas con certificado de autenticidad numerado por 150 dólares, junto con pañuelos de 38 x 38 cm con imágenes de tres de las pinturas, “Paranoid”, “Tattooed Dancer” y “Technical Ecstasy”, que se venderán por 75 dólares.

Las camisetas con imágenes de dos de los cuadros, “Blizzard of Ozz” y “Paranoid”, estarán disponibles por 35 dólares.

Actuación de despedida de Osbourne

El director de eventos de Save the Chimps, Dan Mathews, mostró los cuadros a los Osbourne en Birmingham justo antes de la actuación de despedida de Osbourne.

“Solo alrededor del 10 % de los chimpancés disfrutan pintando en el santuario”, afirma Mathews.

“Ozzy era un hombre del pueblo, así que fijamos el precio de las láminas y los productos para que sus fans pudieran participar en esta recaudación de fondos que decidimos lanzar el día del cumpleaños de Ozzy, que coincidía con la Miami Art Week. La pintura es solo una de las muchas actividades de enriquecimiento que ofrecemos a nuestros residentes”, afirma Mathews.

“A algunos les gusta mucho, mientras que otros prefieren los rompecabezas de comida, las actividades de búsqueda de alimento o los libros ilustrados”.

El mayor santuario de chimpancés

Fundada hace 25 años y situada en 150 acres en Fort Pierce, Florida, Save the Chimps es el mayor santuario de chimpancés financiado con fondos privados del mundo.

Entre sus patrocinadores se encuentran Jane Goodall, Paul McCartney, Bryan Adams, Alan Cumming, Gillian Anderson, The B-52s y la Fundación Arcus.

El patrocinador corporativo FedEx proporcionó el transporte gratuito de la colección de Ozzy hacia y desde el santuario.