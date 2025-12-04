Un regalo, una sonrisa: convocan a 142 “Reyes Magos” para esta Navidad

La séptima gala dejó fuera a un participante tras un duelo entre una pizza cruda y un sándwich excesivo que desató durísimas críticas del jurado.
La Fundación UNIR puso en marcha una nueva edición de su tradicional campaña solidaria de fin de año, con el objetivo de conseguir 142 “Reyes Magos” que apadrinen a los niños y niñas de cinco escuelas rurales de Salta, a quienes se les entregarán regalos nuevos y personalizados antes de Navidad.
Desde hace 11 años, la iniciativa recorre las escuelitas más alejadas de los Valles Calchaquíes, llevando no solo un obsequio, sino también un mensaje de acompañamiento y cercanía para las familias rurales.
Esta edición incluye a las escuelas de Amblayo, Isonza, Finca El Toro, Cardones (Angastaco) y San Antonio (Animaná), que se suman al tradicional recorrido de la fundación.
Los organizadores, Sole Gaztambide y Nano Escudero, destacaron la importancia de la participación comunitaria para sostener esta propuesta solidaria que crece año tras año.
Según explicaron, muchos de los chicos ya están esperando con entusiasmo la llegada de su regalo, por lo que la campaña busca sumar la mayor cantidad de voluntarios posible.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar para recibir la información sobre cada niño y coordinar la entrega del regalo.
