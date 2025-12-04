La séptima gala dejó fuera a un participante tras un duelo entre una pizza cruda y un sándwich excesivo que desató durísimas críticas del jurado.
Araceli González habló de Suar: “Todo lo que tenía que decirle, ya se lo dije”
La actriz se reencontró con el canal donde inició su carrera y dejó definiciones contundentes sobre su exmarido, los conflictos del pasado y las versiones que rodean su vínculo profesional.Sociedad04/12/2025
Araceli González volvió a aparecer en la pantalla de Eltrece en el programa de Mario Pergolini, un movimiento que no pasó desapercibido y que inevitablemente reactivó años de especulaciones sobre su relación profesional y personal con Adrián Suar. En diálogo con LAM (América TV), la actriz habló sin eufemismos sobre su regreso y dejó definiciones claras sobre el vínculo con el productor, con quien mantuvo tensiones públicas en el pasado, tras su divorcio.
“Volví a Eltrece, donde empecé. Para mí este canal es mi casa, mi familia”, aseguró Araceli, visiblemente movilizada por reencontrarse con el staff técnico que la acompañó en sus primeros proyectos. “Me encontré con todos los que trabajaban en esa época y dije: ‘Por lo menos llegamos vivos’”, bromeó, fiel a su estilo, mostrando que la emoción convive con su humor filoso.
El regreso, sin embargo, abrió una puerta inevitable: ¿cómo está hoy su relación con Suar, su exmarido y padre de su hijo Toto? La actriz no esquivó la pregunta y fue directa: “Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije”. Pero la frase que terminó sintetizando el estado actual del vínculo fue otra: “Tengo muy buenas devoluciones. Con todo el mundo él es divino. Conmigo no”.
Al ser consultada por los motivos de aquella tensión, Araceli evitó entrar en detalles, aunque dejó en claro que la distancia no es un tema que ocupe su presente. “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, insistió, marcando un límite claro respecto a un conflicto que considera superado. “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado, bello, pero no es mi problema. Él sabrá”, arrojó.
A lo largo de su carrera, la actriz enfrentó rumores sobre supuestas trabas laborales dentro de Polka y del canal. Su pareja, Fabián Mazzei, llegó a insinuar públicamente que dejó de ser convocado para las tiras de Suar desde que iniciaron su relación. Araceli no lo desmintió, pero tampoco quiso profundizar: “Eso no lo sé. No es algo que yo pueda responder. Cuando vuelvo al Trece es porque yo elijo volver. Si algún día ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces la vida te está contestando sola”.
Otro de los nombres que surgió durante la nota fue el de Griselda Siciliani, quien años atrás mencionó la “calidad actoral” de Mazzei, señalando que “no sirve para ningún proyecto” generando un fuerte chispazo mediático. Araceli decidió no reavivar aquel episodio: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘no hablo de esas cosas’. ‘Para mí todo lo que hacen las mujeres está bien”, disparó, imitando a la modelo.
¿Actuaría junto a Siciliani en Envidiosa o en otro proyecto de Netflix? “¡Lo hago! ¡Lo hago! Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. Le diría ‘hola, Gri, ¿cómo te fue?’. ‘¿Cerraste bien todo? ¿Sí? Qué conch..., entonces es conmigo’“, lanzó, suspicaz. Sin embargo, cuando el cronista indagó en su escandaloso divorcio con el gerente de programación de Eltrece, prefirió no entrar en más polémicas: “No, yo ya respondí y le hice un programa a (Jorge) Rial divino de una hora y media. No, ya respondí eso”.
Entre frases de sinceridad absoluta y momentos de humor, la actriz también se refirió a Mario Pergolini y celebró su desembarco en la conducción televisiva de Otro día perdido: “Es la mejor versión de Mario. Me parece que está entero, distinto, marcado por su impronta”. Este miércoles ella fue la invitada en el late night show conducido por el periodista, Otro Día Perdido, en una charla profunda en la que repasó momentos de su vida, su carrera y proyectos a futuro.
Ya hacia el final de la entrevista, volvió a insistir en que, más allá de los años turbulentos, su energía está puesta en su presente familiar y profesional. “Yo no tengo problema con nadie. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré, tener dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan”.
Con información de Infobae
Un regalo, una sonrisa: convocan a 142 “Reyes Magos” para esta Navidad
La Fundación UNIR busca 142 “Reyes Magos” para llevar regalos a niños de escuelas rurales de Salta. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar.
La muestra exhibe cinco obras firmadas por el artista y los simios del santuario Save The Chimps, vendidas por 75 mil dólares y lanzadas en edición limitada para coleccionistas.
El ingreso de Marengo al sanatorio se produjo a las 33 semanas de gestación, luego de un control que derivó en estudios adicionales y reposo absoluto.
La plataforma presentó su resumen anual con tarjetas personalizadas, perfiles de usuario y estadísticas de visualización, incluyendo música, pódcasts y hábitos de consumo.
Estudian la opinión de los salteños sobre el final de la vida: “Es entender cómo comunicamos y decidimos”Sociedad03/12/2025
El Comité de Bioética Clínica del Hospital San Bernardo realiza una encuesta confidencial que aborda temas como la información recibida, la participación en las decisiones sobre los tratamientos, la inclusión de la familia, el respeto a la autonomía y la eutanasia.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.